СБУ попереджає про ймовірні провокації щодо культових споруд УПЦ (МП) у Києві

Служба безпеки України попереджає про ймовірні провокації щодо культових споруд Української православної церкви Московського патріархату в Києві.

За оперативними даними СБУ, до виконання провокацій планують залучити представників окремих українських громадських організацій, які активно співпрацюють з російськими спецслужбами і їхніми політичними проектами в Україні ще з початку 2000-х років.

«СБУ офіційно інформує, що насправді за спробами організації цих провокацій та їх інформаційним супроводом безпосередньо стоять представники так званого «Комітету порятунку України», які несуть персональну відповідальність за організацію масових вбивств мирних громадян під час Революції гідності та розв’язування військової агресії Росії проти України», – йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

У СБУ зауважують, що українська спецслужба вживатиме «вичерпних заходів» для попередження будь-яких провокацій та спроб дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію у Києві і в Україні.

У «комітеті порятунку України» наразі цих заяв СБУ не коментували.

У 2015 році в Росії колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров оголосив про створення «комітету порятунку України». Як тоді заявив Азаров, комітет має намір вимагати дострокових президентських, парламентських і місцевих виборів.



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