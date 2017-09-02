Посольство США про блокування українського храму в Криму: це напад Росії на свободу релігії

Посольство США в Україні закликає світову спільноту засудити блокування російськими силовиками 31 серпня храму Української Православної Церкви Київського Патріархату в Сімферополі. Про це 2 вересня дипломатичне відомство повідомило в twitter.

«І знову певне віросповідання – в небезпеці в Криму. Ми закликаємо світову спільноту також засудити цей напад Росії на свободу релігії»,– вказується в повідомленні.

Вранці 31 серпня російські спецслужби заблокували храм св. рівноапостольних князів Ольги й Володимира Української православної церкви Київського патріархату в Сімферополі. При блокуванні храму архієпископа Сімферопольського та Кримського УПЦ КП Клименту пошкодили руку.

Підконтрольна Кремлю виконавча служба в Криму пояснила блокування храму рішенням російського суду.

В Українській православній церкві Київського патріархату обурені діями російських силовиків, які блокують сімферопольський храм УПЦ КП і застосували силу до архієпископа Климента в анексованому Криму. Про це йдеться в заяві Патріархії, яка назвала дії російських силовиків «нечестивими» і висловила в зв’язку з цим «рішучий протест».

Після анексії Криму Росією підконтрольна Кремлю влада захопила частину будівель Кримської єпархії Української православної церкви Київського патріархату та провела конкурс на оренду частини приміщень церкви. Архієпископ Сімферопольський і Кримський Української православної церкви Київського патріархату Климент закликав світову спільноту до захисту національних, культурних і релігійних прав громадян України в Криму.

Велика частина православних храмів і громад Криму й Севастополя підпорядковується УПЦ Московського патріархату.