Крим: в Сімферополі російські судові пристави вивезли церковне начиння з храму УПЦ КП

В анексованому Криму в Сімферополі російські судові пристави за підтримки силовиків вивезли церковне начиння з храму Української православної церкви Київського патріархату. Про це повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії.

За словами архієпископа Сімферопольського і Кримського УПЦ КП Климента, пристави забрали хрест, церковний посуд, раритетні ікони, столовий посуд з порцеляни і богемського кришталю, що були подаровані церкві, а також килими. При цьому опис речей не складався, архієпископу не пропонували підписати акт про вилучення церковного майна.

Серед вилученого було майно з каплиці в ім’я Христа Спасителя і майно із закритого раніше севастопольського храму, зазначив архієпископ Климент.

У Міністерстві культури України захоплення храму Української православної церкви Київського патріархату в анексованому Криму поки не коментують.

В Українській православній церкві Київського патріархату обурені діями російських силовиків, які блокують сімферопольський храм УПЦ КП. У заяві Патріархія назвала дії російських силовиків «нечестивими», і висловила у зв’язку з цим «рішучий протест».

Вранці 31 серпня російські спецслужби заблокували храм Святих рівноапостольних князів Ольги та Володимира Української православної церкви Київського патріархату в Сімферополі. Як повідомив директор державного підприємства «Національне газетно-журнальне видавництво» Андрій Щекун, майно українського храму в Криму пошкодили.

Виконавча служба поки не коментує те, що відбувається. Крим.Реалії з’ясовують подробиці події.

Після анексії в Криму підконтрольна Кремлю влада захопила частину будівель Кримської єпархії Української православної церкви Київського патріархату і провела конкурс на оренду частини приміщень церкви. Архієпископ Сімферопольський і Кримський Української православної церкви Київського патріархату Климент закликав світову спільноту до захисту національних, культурних і релігійних прав громадян України в Криму.

Більша частина православних храмів і громад Криму та Севастополя підкоряються УПЦ Московського патріархату.



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