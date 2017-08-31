Силовики у Криму заблокували храм Київського патріархату – архієпископ Климент

В анексованому Криму вранці 31 серпня російські спецслужби заблокували храм Української православної церкви Київського патріархату в Сімферополі. Про це проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП Климент.

За словами Климента, його не впускають у храм.

«О 10 ранку виконавча служба увірвалася на територію церкви, зламала двері приміщення першого поверху, були зламані двері вівтаря на другому поверсі, доступ вірянам перекрили. Ніякі доводи про те, що територія першого поверху відповідно до договору оренди належить управлінню Єпархії, не діють. Вони показують якісь рішення суду, які зобов’язують Духовний центр виселитися з приміщення, хоча Духовного центру в управлінні Єпархії немає більше ніж два роки», – сказав він.

Виконавча служба в анексованому Криму поки що не коментує ситуацію.

Після анексії в Криму підконтрольна Кремлю влада захопила частину будівель Кримської єпархії Української православної церкви Київського патріархату і провела конкурс на оренду частини приміщень церкви. Архієпископ Сімферопольський і Кримський Української православної церкви Київського патріархату Климент закликав світову спільноту до захисту національних, культурних і релігійних прав громадян України в Криму.

Велика частина православних храмів і громад Криму і Севастополя підкоряються УПЦ Московського патріархату.