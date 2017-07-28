УПЦ Київського патріархату і УПЦ Московського патріархату віддаляються одна від одної

Дві хресні ходи відбулися в Києві з нагоди Дня хрещення Київської Русі князем Володимиром. 28 липня від Володимирського собору до пам’ятника князю Володимиру пройшли священики та віряни УПЦ Київського патріархату. А днем раніше від пам’ятника Володимиру до Києво-Печерської лаври пройшла хресна хода УПЦ Московського патріархату. Загалом, віддалення українських православних конфесій одна від одної стає дедалі помітнішим, зокрема – щодо позиції церков з приводу війни на Донбасі.

За оцінкою правоохоронців, хресна хода Московського патріархату була десь удвічі чисельнішою за ходу Київського патріархату: відповідно, близько 15 тисяч осіб і близько 7 тисяч осіб. Координатор громадської ініціативи «За Єдину помісну церкву» Лана Самохвалова пояснює це різним числом єпархій.

«Парафій Київського патріархату – менше. Відомо, що людей, які себе ідентифікують із цією конфесією, дуже багато, але не всі вони церковні», – розповідає вона.

Церква оборони і Церква примирення

Ззовні обладунки священнослужителів обох церков дуже подібні. Як розповіли Радіо Свобода священнослужителі УПЦ (МП) із Хмельницької області, обидва патріархати використовують церковне начиння, яке виготовлене переважно в Росії.

​Проте впадали в око й добре помітні відмінності. Особливою рисою хресної ходи УПЦ Київського патріархату стала велика кількість людей у камуфляжі. Крім ветеранів АТО, тут була велика група військових капеланів. Один із них, протоієрей Йосип Голубко розповів Радіо Свобода, що на війні людина стає більш побожною.

​«В окопі не буває таких, хто не вірить. Всі рано чи пізно приходять до Бога. Багато військовослужбовців після служби в армії ідуть у монастирі чи в священики», – зазначає капелан.

Митрополит Онуфрій благословив молитися за мир в Україні. Тобто, позиція така аморфно-миротворча й компромісна

Якщо УПЦ КП позиціонує себе як Церква воюючої країни, то УПЦ (МП) апелює до примирення. Щоправда, ставлення до конфлікту на Сході України серед священиків та вірян УПЦ (МП) доволі неоднозначне.

«Митрополит Онуфрій благословив молитися за мир в Україні. Тобто, позиція така аморфно-миротворча й компромісна», – розповідає Лана Самохвалова.

Без перспектив, але з вірою в єднання

Загалом, останнім часом українські православні церкви ще більше віддалилися одна від одної.

За останні три роки відносини між православними церквами в Україні настільки погіршилися, що про якийсь діалог між ними не йдеться

«За останні три роки відносини між православними церквами в Україні настільки погіршилися, що про якийсь діалог між ними не йдеться. Вони розійшлися, як з огляду на внутрішні процеси, так і через ті процеси, що відбуваються в країні», – зазначає директор Релігійно-інформаційної служби Українського католицького університету Тарас Антошевський.

Лана Самохвалова також зауважила: «Ми ще тривалий час ходитимемо порізно: один день Московський патріархат, інший – Київський».

​ Та попри всі проблеми і розбіжності, священики Київського і Московського патріархатів висловлюють сподівання, що православна церква в Україні колись стане єдиною, і тоді відбудеться спільна хресна хода українських православних.



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