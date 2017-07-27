Активістка FEMEN вилізла на пам’ятник Володимиру з написом на грудях «Путін вбиває»

Рух FEMEN заявляє про проведення своєї акції у День хрещення Русі-України проти російської агресії після хресної ходи вірян Української православної церкви (Московського патріархату).

Як видно на фото на Facebook-сторінці організції, активістка вилізла на пам’ятник князеві Володимиру із написом на грудях «Путін вбиває». У заяві організації пояснюється, що цей жест символізує розп’яття.

«Хода Московського патріархату вулицями Києва – це «тихий марш» кремлівського агресора, після якого можуть прийти танки», – йдеться у заяві.

Як повідомляє адвокат FEMEN Ярослав Яценко, активістку Анну Алляйн затримали поліцейські на місці акції.

«Анна була затримана поліцією і доставлeна до Шeвчeнківського управління поліції, де на неї було складено адміністративний протокол за статтею 173 КУпАП - дрібне хуліганство. Наразі Анну вже відпустили», – написав він у Facebook, зазначивши, що суд у цій справі запланований на 28 липня.

Видання «Страна UA» оприлюднило відео, на якому учасниця акції піднімається на пам’ятник. Їй допомагає інша дівчина, схожа на активістку Анжеліну Діаш, яку нещодавно відпустили під особисте зобов’язання після акції FEMEN на зустрічі президентів України та Білорусі. Підтвердження тому, що це була саме вона, немає.

Про інцидент з Анною Алляйн поліція також нічого поки що не повідомляла.

У Києві завершилась хресна хода Української православної церкви Московського патріархату до річниці хрещення Київської Русі-України, в якій взяли участь, за даними поліції, 15 тисяч вірян і представників духовенства.

Про будь-які конфлікти чи сутички наразі не повідомлялось.

Окремі заходи до Хрещення Русі 27 та 28 липня у столиці проводить також Українська православна церква Київського патріархату. Зокрема, серед них анонсована хресна хода від Володимирського собору до пам’ятника Володимиру Великому.