Кілька тисяч вірян УПЦ МП починають хресну ходу в центрі Києва (трансляція)

На Володимирській гірці в Києві починається хресна хода Української православної церкви Московського патріархату до річниці хрещення Київської Русі-України, в якій беруть участь кілька тисяч вірян і представників духовенства.

Заходи безпеки в центрі Києва посилені, порядок охороняють близько 3,5 тисячі правоохоронців. На підходах до місця проведення молебню і ходи встановлені металодетектори. Крім того, рух транспорту в центрі столиці України обмежений.

«Правоохоронці слідкують за порядком і за необхідності оглядають речі учасників заходу і перевіряють документи, що засвідчують особу. Грубих порушень громадського порядку не зафіксовано», – заявив керівник поліції Києва Андрій Крищенко.

Віряни пройдуть ходою до Києво-Печерської лаври.