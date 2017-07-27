У Києві завершилась хода вірян УПЦ (МП)

У Києві завершилась хресна хода Української православної церкви Московського патріархату до річниці хрещення Київської Русі-України, в якій взяли участь, за даними поліції, 15 тисяч вірян і представників духовенства.

Учасники хресної ходи пройшли до Києво-Печерської лаври.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, у колоні йшов, серед інших, предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій, якого супроводжували кілька депутатів від «Опозиційного блоку». Представників інших політичних сил у колонії він не бачив.

Раніше поліція оголосила про посилені заходи безпеки цього дня: порядок охороняють близько 3,5 тисячі правоохоронців. На підходах до місця проведення молебню і ходи встановлені металодетектори. Крім того, рух транспорту в центрі столиці України обмежений.

Голова проводу «Добровольчого руху «ОУН»» Микола Коханівський заявив, що офіс організації, який розташований поблизу маршруту ходи, ще з самого ранку заблокували силовики.

Про будь-які конфлікти чи сутички наразі не повідомлялось.

Окремі заходи до Хрещення Русі 27 та 28 липня у столиці проводить також Українська православна церква Київського патріархату. Зокрема, серед них анонсована хресна хода від Володимирського собору до пам’ятника Володимиру Великому.