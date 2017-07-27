Порядок у центрі Києва під час релігійних заходів забезпечують 3500 правоохоронців – поліція

Близько 3500 поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України стежать за порядком у центрі Києва під час релігійних заходів. Про це 27 липня повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

«На цей час у парку Володимирська гірка зібралось близько 6000 вірян», – відзначають у поліції та звертаються до учасників заходів із закликом «дотримуватися вимог чинного законодавства, не піддаватися на провокації та сприяти правоохоронцям у виконанні їхніх службових обов’язків щодо охорони порядку».

Українська православна церква Московського патріархату проводить 27 і 28 липня в центрі Києва Хресну ходу з нагоди відзначення Дня Хрещення Русі. Через це в центрі Києва обмежений рух та посилені заходи безпеки.