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27 Липень 2017, Київ 11:27
Новини | Події

У центрі Києва обмежений рух через релігійні заходи – КМДА

Поліція та Нацгвардія під час заходів Української православної церкви Московського патріархату з нагоди Дня хрещення Русі-України на Володимирської гірці

У центрі Києва обмежений рух та посилені заходи безпеки у зв’язку з заходами до річниці хрещення Київської Русі-України. Про це інформує сайт Київської міськдержадміністрації.

27 та 28 липня вносяться зміни в роботу автобусів №№ 24, 55, 62, 114, 118 і тролейбусів №№ 5, 6, 8, 9, 16, 17, 18, 38.

Зокрема, 27 липня з початку руху до закінчення заходів (орієнтовно до 16:30) вносяться зміни в роботу автобусів №№ 24, 55, 62, 114 і тролейбусів № 38 на період закриття руху всіх видів транспорту на вулиці Трьохсвятительській, вулиці Хрещатик (на відрізку від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі), Володимирському узвозі, вулиці Грушевського (на відрізку від вулиці Шовковичної до Європейської площі).

Від станції метро «Арсенальна» до Києво-Печерської лаври чергують співробітники Національної поліції та Національної гвардії.

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