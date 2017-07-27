Хода нарізно: чому Київському і Московському патріархатам не по дорозі?

Цього тижня у Києві відбуваються заходи з нагоди річниці хрещення Київської Русі. На хресну ходу у четвер зібрались віряни Московського патріархату Української православної церкви, а завтра її проведуть очільники Київського патріархату УПЦ зі своїми прихожанами. Також цього року до них приєднається колона ветеранів АТО, з якими будуть іти військові священики. УПЦ КП була створена у 1992 році, внаслідок об’єднання двох церковних груп, що обстоювали незалежність від Російської православної церкви. З того часу прибічники двох патріархатів святкують річницю хрещення Русі окремо.

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​Хресну ходу до річниці хрещення Русі спершу почав проводити Київський патріархат з метою об’єднати людей і створити єдину українську церкву, каже священик УПЦ КП отець Сергій. На його думку, не варто проводити хресну ходу окремо, а приєднуватися до тієї, яку започаткував Київський патріархат, адже це передусім хода українців без релігійного чи політичного підтексту. За словами священика, навіть при наявності у прихильників двох різних патріархатів бажання об’єднатися, залежить це винятково від їхніх очільників.

З боку Київського патріархату ви не почуєте релігійної зневаги. Звинувачення можна почути тільки одне – це участь у війні на сході на стороні російської армії

«Перспектива давно назріла в самих людях, люди знизу хочуть об’єднуватись. Але Московська церква постійно звинувачує Київський патріархат, що це ряжені люди, вони нічого не мають спільного із християнством, – нарікає священнослужитель. – Тобто керівництво Московської церкви налаштоване зробити все, щоб цього не сталося. З боку Київського патріархату ви сьогодні не почуєте такої релігійної зневаги. Звинувачення можна почути тільки одне – це участь у війні на сході на стороні російської армії».

Натомість речник відділу зовнішніх зв’язків УПЦ МП протоієрей Миколай Данилевич переконує, що джерелом агресії у відносинах між двома патріархати виступає саме Київський:

Про який діалог можна говорити, якщо в нас захоплюють храми, наших віруючих силою викидають з храмів?

«Про який діалог можна говорити, якщо в нас захоплюють храми, наших віруючих силою викидають з храмів? – запитує він і переконує, що прихожан силоміць підштовхують до зміни конфесії: «Ці «добровільні переходи» закінчувалися тим, що в захоплених храмах стоїть 10-15 чоловік, а в пристосованих приміщеннях наша громада нараховує 100-150 чоловік».

Представник Московського патріархату не проти ідеї об’єднання в єдину Українську православну церкву, але вбачає проблему в тому, що сам Київський патріархат – неканонічне утворення.

«Київський патріархат виник у 1992 році як нова конфесія, не визнана жодною церквою. Це відбулося з грубим порушенням канонів», – каже представник УПЦ МП.

Архієпископ УПЦ КП Євстратій Зоря заперечує: українську автокефальну церкву було утворено ще на соборі в листопаді 1991 року, де за це рішення проголосували всі учасники.

«Стоять підписи всіх делегатів собору, включно з нинішнім митрополитом церкви Московського патріархату в Україні Онуфрієм. Але російські спецслужби вчинили розкол в українській церкві, зібравши так званий Харківський собор і розділивши з 1992 року українську церкву абсолютно неканонічно», – стверджує він.

Євстратій Зоря згадує, що Київський патріархат неодноразово пропонував об’єднання в єдину українську православну церкву.

«У 2009-му році ми почали діалог. Початок був покладений дуже добрий, але Москва, злякавшись успіху цієї справи, відкликала ключову особу від Московського патріархату – архімандрита Кирила Говоруна, зірвавши тим подальший поступ. На початку 2014 року були зроблені певні кроки, але з обранням новим керівником УПЦ МП митрополита Онуфрія, який є прихильником єдності саме з Москвою, ці намагання залишилися безплідними».

Архієпископ впевнений, що єдина форма об’єднання, яка влаштувала б духовенство УПЦ МП – це повна ліквідація Київського патріархату та об’єднання української православної церкви навколо Московського.

Євстратій Зоря відкидає звинувачення в тому, що представники Київського патріархату захоплюють храми, що належать УПЦ МП. За його твердженням, віряни свідомо й добровільно змінюють конфесію.

Більшість в усіх цих випадках на боці Київського патріархату, і щоб не говорили з боку Московського патріархату, це є лише частина пропагандистської кампанії

«Більшість в усіх цих випадках на боці Київського патріархату, і щоб не говорили з боку Московського патріархату, це є лише частина пропагандистської кампанії, яка ведеться вже 25 років», – впевнений він.

Професор Інституту філософії НАН України та релігієзнавець Олександр Саган також вважає, що наразі перспектив об’єднання парафіян різних патріархатів УПЦ немає, передусім через брак інформаційної діяльності з боку церкви та громадських організацій.

«На жаль, більшість людей, які сьогодні підтримують Московський патріархат, не мають об’єктивної інформації стосовно цієї структури. Тому у найближчий рік-два це фактично неможливо», – переконаний експерт.

Саган переконаний, що очільники Московського патріархату порушують соціальну доктрину церкви та підтримують російську сторону.

Всі розповіді про те, що церква над конфліктом, церква з обох сторін конфлікту – це політична маніпуляція

«УПЦ МП ігнорує свою соціальну доктрину, в якій чітко написано, що православний християнин повинен захищати свою батьківщину і ця батьківщина має територіальний вимір. А всі розповіді про те, що церква над конфліктом, церква з обох сторін конфлікту – це політична маніпуляція», – каже він.

Миколай Данилевич заперечує, що його церква мусить бути з обох сторін конфлікту: «Наші священники залишилися на місцях свого служіння разом із народом України в зоні бойових дій. В зоні АТО в нас близько тисячі парафій, п’ять єпархій, близько трьохсот ченців. Наскільки це можливо, ми допомагаємо у визволенні полонених – більше 15 солдат було звільнено, тому що наша церква залишилася єдиною ланкою, яка поєднує ці території, адже ніхто з українських чиновників не може туди поїхати. Є випадки, коли в священника дві парафії – одна на окупованих територіях, інша – на підконтрольних».

Данилевич стверджує, що УПЦ МП не захоплювала храми інших конфесій на окупованих територіях, і переконує, що церква має бути поза політикою.

«Автокефалія може бути, але не може бути проти когось, адже росіяни, як і інші канонічні православні церкви, є нашими братами. І не потрібно робити автокефалію знаменом революції», – каже Миколай Данилевич і додає: «Віруючі, православні росіяни не ведуть війну. Її ведуть політики, армія».

Євстратій Зоря не вірить у таку аполітичність УПЦ МП. За його словами, духовенство Московського патріархату співпрацює з окупаційною владою не тільки на Донбасі, а й в Криму.

«Були численні факти нагородження духовенства церкви, яка називає себе Українською православною церквою тут і Московським патріархатом – у Криму, з боку окупаційної влади, за сприяння окупації, також були неодноразові намагання і на окупованій території Донбасу відібрати наші нечисленні парафії, – стверджує він. – Навряд чи це та єдність, якої потребує Україна».

Урочисті заходи з нагоди річниці хрещення Русі триватимуть у центрі Києва з 27 до 30 липня. У четвер з 13:00 – молебень з Володимирської гірки проводять віряни УПЦ МП, опісля – молитовною ходою рушають від пам’ятника князю Володимиру до Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, де всі заходи завершаться богослужінням. Завтра відбудеться літургія у Свято-Володимирському соборі УПЦ КП. По її завершенні (близько 12:00) відбудеться хода до пам’ятника князю Володимиру, яку очолить колона ветеранів АТО.

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