Суд у Дніпрі залишив в силі рішення про відмову в поверненні Органної зали від УПЦ (МП) громаді

Апеляційний суд Дніпропетровщини відмовив у задоволенні апеляційної скарги щодо повернення Органної зали від УПЦ (МП) громаді. Рішення суду з мотиваційною частиною оприлюднене 27 липня.

Як повідомив позивач, керівник громадської організації Олександр Гуміров, в апеляційному суді він намагався оскаржити рішення Центрального районного суду Дніпра, який 18 квітня відмовився задовольнити позов щодо повернення органного залу від УПЦ (МП) громаді.

За рішенням суду першої інстанції, довіреність, на основі якої свого часу екс-представник обласної ради Олександр Смирний підписав документи на передання закладу культури церкві, була цілком законною. Позивач же наполягав на її незаконності.

Апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції в силі.

Як зазначив у коментарі Радіо Свобода Олександр Гуміров, тепер він оскаржуватиме саму мирову угоду. Позов до господарського суду має бути податний упродовж п’яти днів, зауважив позивач. За його словами, апеляційний суд у рішенні, зокрема, зазначив, що строк позовної давності не пропущений.

«У мене є всі підстави апелювати проти мирової угоди. Апеляційна скарга буде подана протягом п’яти днів», – зауважив Гуміров.

У лютому 2017 року в Дніпрі розпочався судовий процес за повернення Будинку органної та камерної музики з власності УПЦ (МП). Позивачем виступав керівник громадської організації «Справа принципу» Олександр Гуміров. Відповідачем – обласна рада і екс-посадовець обласної ради Олександр Смирний, який свого часу підписав «мирову угоду» з єпархією УПЦ (МП) про передачу права власності на Органну залу.

В УПЦ (МП) поки що рішення суду не коментували. Водночас раніше в єпархії церкви у Дніпрі заявляли, що мають право на будівлю органної зали, адже та первісно була збудована як церква.

Будинок органної і камерної музики в Дніпрі розташований у приміщенні колишньої Брянської церкви, збудованої коштом одного з металургійних заводів на початку 20-го століття. За радянських часів її забрали на користь держави, а у 1980-і там облаштували концертну залу з унікальним органом.

У березні 2011 року керуючий Дніпропетровської єпархії УПЦ (МП) митрополит Іриней повідомив, що приміщення органної зали перейшло в управління церкви.