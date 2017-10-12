Держкомтелерадіо: заборонено ввезення книги російського протоієрея, який закликав до війни з Україною

Державний комітет з питань телебачення і радіомовлення України повідомив про рішення заборонити ввезення в Україну з Росії книги протоієрея РПЦ (МП) Всеволода Чапліна «Православие. Честный розговор». Як йдеться в повідомленні на сайті відомства, рішення ухвалене експертною радою з питань аналізу та оцінки видавничої продукції.

«Автор видання – одіозний протоієрей російської православної церкви, відомий своїми екстремістськими поглядами. Зокрема, він закликав владу Росії до війни з Україною… Члени експертної ради визнали невідповідність змісту видання критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України. Це, зокрема, наявність в книзі пропаганди імперських геополітичних доктрин держави-агресора, панівної релігійної конфесії, що має слугувати ідейним підґрунтям повернення України у сферу домінування держави-агресора», – йдеться в повідомленні Держкомтелерадіо.

У відомстві назвали рішення «законним і справедливим».

У травні 2017 року набрала чинності урядова постанова, відповідно до якої розповсюджувачі видавничої продукції з Росії та тимчасово окупованих територій України мають отримувати дозвіл від Держкомтелерадіо на ввезення видавничої продукції. Рішення про відмову у видачі дозволу ухвалює експертна рада. Від часу дії постанови ця рада ухвалила 16 рішень про відмову у ввезенні друкованої продукції в Україну.

Всеволод Чаплін – протоієрей Російської православної церкви Московського патріархату, колишній голова Синодального відділу з відносин церкви і суспільства.

Він отримав популярність завдяки численними резонансним висловлюванням, зокрема закликав владу Росії до війни з Україною.

«Не треба нічого боятися, – якщо війна, значить, війна. Якщо війна з Заходом – значить, війна із Заходом», – казав Чаплін.

Також він називав військові дії Росії проти опозиції Сирії «священною боротьбою», а після вбивства у Києві екс-депутата Росії Дениса Вороненкова публічно заявив, що російські спецслужби повинні систематично знищувати за кордоном всіх росіян, які не підтримують політику Кремля. Також він позитивно оцінював історичну роль Йосипа Сталіна, говорив про русофобію російської інтелігенції і виступав за обрізання «всіх жінок».