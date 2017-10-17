​В Одесі вимагали перевиборів міського голови і міської ради

В Одесі акція на підтримку «Великої політичної реформи» набула місцевої специфіки – активісти вимагали перевиборів міської ради і міського голови. Із ними зустрівся заступник голови обласної державної адміністрації Максима Степанова. Від керівника Одеської ОДА вимагають підтримати законопроект про перевибори. Деякі учасники акції вважають, що голова виконавчої влади регіону недостатньо реагує на дії міської влади, проте інші кажуть – про перевибори говорити ще зарано.

В Одесі активісти декількох партій підтримали київських мітингувальників – тут також вимагали створення антикорупційного суду, зняття недоторканності з народних депутатів і зміни виборчого законодавства. В акції взяли участь політичні партії «Демократичний альянс», «Народний рух Україна», «Сила людей», ВО «Свобода», громадська організація «Зелений лист» та інші. У рамках акції провели також виставку антикорупційних карикатур.

Вимоги Великої політичної реформи об’єднали всіх, каже одеський активіст Сергій Сарафанюк.

«Це лакмусовий папірець того, що влада не виконала. І сьогодні ми просимо президента України і хочемо допомогти йому ухвалити вірне рішення і підтримати ці вимоги», – заявив він під будівлею обласної державної адміністрації, де і проходила акція.

Втім, у деяких учасників з’явилися вимоги місцевого рівня, зокрема перевибори міської ради і міського голови Одеси Геннадія Труханова. Політик обіймає посаду з 2015 року, в ЗМІ неодноразово з’являлася інформація про його подвійне і потрійне громадянство, зокрема Греції і Росії. Сам Труханов це спростовує, в квітні 2016 року СБУ також заявила про відсутність у політика громадянства Росії.

Члени партії ВО «Свобода» і «Народний рух України» вимагали зустрічі із головою облдержадміністрації Максимом Степановим, але до них вийшов тільки його заступник Олександр Терещук. Йому активісти і передали звернення – вони просять оцінити діяльність Труханова і передати свою оцінку в парламентський комітет із питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. Там розглядається законопроект 6709 про позачергові вибори в Одесі, і члени комітету, за словами голови одеської «Свободи» і колишнього народного депутата Павла Кириленка, для ухвалення рішення потребують оцінки діяльності міського голови.

Заступник голови міської організації «Народного руху України» Аліна Радченко повідомила, що багато з їхніх партійців і побратимів поїхало до Києва, тобто партія підтримує вимоги всеукраїнської акції, але Одеса має певні проблеми, стосовно яких вони хочуть почути думку Степанова.

«Сьогодні ми прийшли до голови ОДА, тому що він є представником гаранта Конституції України, тобто президента. Те, що відбувається в Одесі, це його відповідальність. А ми не бачимо ніякої реакції», – заявила політик, яка раніше активно займалася волонтерською діяльністю. Місяць тому невідомі побили її на вулиці, слідство триває. Сама Радченко вважає, що це були «люди міського голови».

​Заступник голови одеської облдержадміністрації Олександр Терещук пообіцяв вивчити звернення активістів, проте він наголосив у коментарі Радіо Свобода, що його керівник неодноразово коментував те, що відбувається в Одесі.

«Якщо ці питання нагальні і належать до сфери компетенції голови ОДА, то повинні вирішувати. Якщо ні – порушувати питання перед міністерствами, відомствами і контролюючими органами. Це однозначно, тому що сьогодні є влада, і вона повинна працювати», – заявив Терещук.

Проводити зараз вибори буде передчасно, каже голова одеської міської організації «Демократичного альянсу» Юрій Дяченко. Влітку 2017 року його силоміць винесли із засідання погоджувальної ради напередодні сесії міськради. Проте він наполягає – спочатку треба домогтися виконання трьох головних вимог.

Треба змінювати правила, за якими депутати приходять у міську раду

«Це питання, які потрібно обговорювати. Я, звичайно, згоден із тим, що та міська рада, яка в нас є, не представляє інтереси виборців, як має представляти. Треба змінювати правила, за якими депутати приходять у міську раду, і якщо ми їх змінимо, необхідно робити перевибори, щоб були інші депутати», – заявив Дяченко.

​Він також наголосив, що проблеми корупції в Одесі є такими ж актуальними, як і в інших українських містах, тому місцевий осередок партії зосередився саме на всеукраїнських вимогах.

17 жовтня кілька тисяч людей мітингували біля будівлі Верховної Ради в Києві, вимагаючи скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і внести зміни до виборчого законодавства. За різними даними, учасників акції було від двох до чотирьох тисяч. Між учасниками мітингу і силовиками сталися сутички. Це сталося на вулиці Грушевського після того, як активісти спробували пронести, минаючи рамки металошукача, намети до будівлі парламенту.