Кілька тисяч людей мітингують біля парламенту за присутності 3,5 тисячі поліцейських

Кілька тисяч людей мітингують біля будівлі Верховної Ради в Києві, вимагаючи скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і внести зміни до виборчого законодавства.

У мітингу беруть участь представники різних політичних сил і громадських організацій, зокрема: «Рух нових сил», «Батьківщина», «Самопоміч», «Громадянська позиція», «Демальянс», «Національний корпус», Автомайдан, Центр протидії корупції, громадський рух «Чесно». За різними даними, учасників акції – від двох до чотирьох тисяч.

Акція відбувається мирно. Урядовий квартал у центрі Києва від ранку перекритий і оточений правоохоронцями.

Площа Конституції перед Верховною Радою, де відбувається акція, перекрита по периметру. Всередину людей пускають через металошукачі.

За даними Міністерства внутрішніх справ України, охороною порядку займаються 3,5 тисячі правоохоронців: підрозділи Національної поліції та Національної гвардії.

«Ситуація повністю під контролем, весь склад розставлено. Завдання поставлено. Є взаємодія, координація», – заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Правоохоронці закликають адекватно сприймати підвищені заходи безпеки, зокрема, рамки металошукачів. За словами директора Департаменту комунікації МВС Артема Шевченка, такі серйозні заходи безпеки викликані подіями 31 серпня 2015 року, коли від гранати загинули четверо гвардійців-строковиків. За його словами, жодних інших обмежень не буде.

Посилені заходи безпеки також пояснюють і державним візитом в Україну 17 жовтня президента Мальти Марі-Луїз Колейро Преки.

Служба безпеки України раніше заявила про наміри «окремих радикально налаштованих структур» здійснити провокації під час акцій протесту в Києві.