Парубій доручив комітету Ради розглянути законопроекти про зняття недоторканності депутатів

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій доручив комітетові з питань правової політики і правосуддя розглянути зареєстровані в парламенті законопроекти про скасування депутатської недоторканності.

За його словами, після висновку комітету документи будуть винесені на розгляд до сесійної зали парламенту.

«Станом на сьогодні ми маємо зареєстрований законопроект за ініціативою 150 народних депутатів, і сьогодні внесено й зареєстровано у Верховній Раді законопроект за авторством президента про скасування депутатської недоторканності. Жоден із цих законопроектів сьогодні не має рішення комітету. І я зараз невідкладно даю доручення комітету з питань правосуддя розглянути ці законопроекти, внесені до Верховної Ради про зняття недоторканності, і я переконаний, що тільки-но комітет розгляне ці законопроекти, ми зможемо розглянути їх у залі й ухвалити щодо них рішення», – сказав Парубій на засіданні погоджувальної ради лідерів фракцій, комітетів і груп парламенту 17 жовтня.

17 жовтня в парламенті був зареєстрований президентський проект закону про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України). Порошенко пропонує викласти статтю 80 у такій редакції: «Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп».

Президент також пропонує, що ці зміни набрали чинності з 1 січня 2020 року.

Обмеження депутатської недоторканності – одна з вимог акції, яка 17 жовтня відбувається під стінами Верховної Ради. Учасники мітингу також вимагають створити Антикорупційний суд і внести зміни до виборчої системи.

У центрі Києва через акцію зранку 17 жовтня перекритий рух на кількох вулицях в урядовому кварталі.

У мітингу беруть участь представники різних політичних сил і громадських організацій, зокрема: «Рух нових сил», «Батьківщина», «Самопоміч», «Демальянс», «Національний корпус».

Служба безпеки України повідомила про наміри «окремих радикально налаштованих структур» здійснити провокації під час цих акцій.