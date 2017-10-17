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17 Жовтень 2017, Київ 10:43
Новини | Політика

Влада не чинить перешкод мирним акціям протесту – Шкіряк

Зорян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ України

Влада не чинить перешкод участі громадян у мирних акціях протесту в центрі Києва. Про це заявляє радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

«Кількість встановлених сьогодні рамок з металошукачами під час футбольних матчів дозволяє пропустити 55 тисяч громадян протягом 2,5 години. Отже, 3 тисячі (можливо, більше) учасників мітингу пройдуть абсолютно спокійно і достатньо швидко. Звичайно, якщо не будуть здійснюватися свідомі сплановані провокації і відверті перешкоджання правоохоронцям виконувати свої функції», – написав Шкіряк у Facebook.

«Дії правоохоронних органів спрямовані виключно на забезпечення безпеки мирних українських громадян, що беруть участь в цих заходах», – наголосив радник Авакова, нагадавши про трагічні події 31 серпня 2015 року, коли під стінами Верховної Ради пролунав вибух і загинули четверо нацгвардійців.

У центрі Києва зранку 17 жовтня перекритий рух на кількох вулицях в урядовому кварталі. Міхеїл Саакашвілі та його партія «Рух нових сил» організовує акцію «на підтримку політичної реформи, обмеження депутатської недоторканності і створення антикорупційного суду».

Зі свого боку Служба безпеки України повідомила про наміри «окремих радикально налаштованих структур» здійснити провокації під час цих акцій.

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