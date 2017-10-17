Порошенко пропонує зміни щодо депутатської недоторканності з 1 січня 2020 року

Президент Петро Порошенко пропонує внести зміни до Конституції щодо недоторканності народних депутатів. Проект закону про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України) під номером 7203 зареєстровано ним у Верховній Раді 17 жовтня.

Порошенко пропонує викласти статтю 80 у такій редакції: «Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп».

Президент також пропонує, що ці зміни набрали чинності з 1 січня 2020 року.

Обмеження депутатської недоторканності – одна з вимог акції, яка 17 жовтня відбувається під стінами Верховної Ради.

У центрі Києва зранку 17 жовтня перекритий рух на кількох вулицях в урядовому кварталі. Міхеїл Саакашвілі та його партія «Рух нових сил» організовує акцію «на підтримку політичної реформи, обмеження депутатської недоторканності і створення антикорупційного суду».

Зі свого боку Служба безпеки України повідомила про наміри «окремих радикально налаштованих структур» здійснити провокації під час цих акцій.