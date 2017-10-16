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17 Жовтень 2017, Київ 00:11
Новини | Міжнародні

У центрі Києва перекривають вулиці перед планованими на вівторок акціями

У центрі Києва 17 жовтня перекриють рух на декількох вулицях.

«У зв’язку з посиленими заходами забезпечення громадської безпеки у центральній частині міста 17 жовтня з 6:00 буде перекрито вулиці центральної частини столиці», – мовиться у повідомленні Київської міської державної адміністрації, опублікованому 16 жовтня.

Йдеться зокрема про вулицю Грушевського, Інститутську і Липську. Також буде перекритий рух на Лютеранській, Круглоуніверситетській, Городецького, Шовковичній та на Кріпосному провулку.

Користувачі соцмереж повідомляють, що перекриття в урядовому кварталі розпочалося вже у понеділок ввечері.

17 жовтня Міхеїл Саакашвілі та його партія «Рух нових сил» організовує акцію «на підтримку політичної реформи, обмеження депутатської недоторканності і створення антикорупційного суду».

Зі свого боку Служба безпеки України повідомила про наміри «окремих радикально налаштованих структур» здійснити провокації під час цих акцій.

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