Порошенко про акцію біля Ради: я з розумінням ставлюся до учасників мітингу

Президент України Петро Порошенко заявляє, що він з розумінням ставиться до учасників акцій протесту, які сьогодні відубваються біля Верховної Ради.

«Я з розумінням ставлюся до акцій та з повагою до їхніх учасників. Крім того, мені дуже важливо, я вимагаю від усіх правоохоронних органів, забезпечити мирний характер акцій. В жодному разі не можна допустити, щоб безвідповідальні політикани повторили трагічні події, які відбулися 31 серпня, які призвели до загибелі 4 нацгвардійців», – заявив він в ході зустрічі з президентом Мальти Мальти Марі-Луїз Колейро Прекою.

Порошенко додав, що забезпечення порядку є важливим завданням для правоохоронців та організаторів протестів.

Сьогодні кілька тисяч людей мітингують біля будівлі Верховної Ради в Києві, вимагаючи скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і внести зміни до виборчого законодавства. За різними даними, учасників акції – від двох до чотирьох тисяч.

Акція відбувається мирно. Урядовий квартал у центрі Києва від ранку перекритий і оточений правоохоронцями.