Поліція заявляє про посилений контроль у центрі Києва

У поліції Києва повідомили, що за порядком в урядовому кварталі столиці України 18 жовтня стежитимуть близько трьох тисяч поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України. У залежності від ситуації, кількість правоохоронців може змінюватися, додали в поліції. Посилені заходи безпеки пов’язані з акцією протесту біля Верховної Ради України, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і внести зміни до виборчого законодавства.

«У центрі міста, на проїжджій частині вулиці Грушевського, мітингувальники розбили намети, що значно ускладнило рух у столиці. Ми звертаємося до громадян віднестися із розумінням за тимчасові незручності, у зв’язку із перекриттям дорожнього руху та додатковими заходами, пов’язаними із перевіркою документів», – заявив керівник київської поліції Андрій Крищенко.

За його словами, для недопущення правопорушень учасників мирних заходів перевірятимуть «на фільтраційних пунктах та вибірково ручними металошукачами». У деяких громадян також перевірятимуть документи, які посвідчують їхню особу, заявив керівник поліції Києва.

Поліція закликає утриматися від провокацій, на які силовики обіцяють реагувати відповідно вимог чинного законодавства.

Директор Департаменту комунікації МВС України наголосив, що правоохоронці не збираються вживати ніяких силових методів, якщо учасники акції будуть поводити себе неагресивно і в рамках закону.

«Наші заходи безпеки абсолютно адекватні тому, що відбувається. Ми закликаємо всіх не йти на ескалацію, не порушувати правопорядок. Ми не будемо застосовувати силу, тільки не порушуйте громадський порядок, не нападайте, не атакуйте, не несіть зброї», – сказав Артем Шевченко.

На даний час сутичок на місці протесту немає.

Верховна Рада України проводить засідання, на якому продовжує розглядати поправки до законопроекту, що стосується медичної реформи.

За даними поліції, 17 жовтня під час сутичок на акції біля Верховної Ради України постраждали чотири людини, серед них – працівник поліції. 26-річний поліцейський роти особливого призначення і 64-річний мешканець Івано-Франківської області із травмами різного ступеню тяжкості шпиталізовані. Іншим двом потерпілим надано медичну допомогу на місці.

У поліції додали, що в результаті інцидентів 17 жовтня правоохоронці нікого не затримували.

На даний час за фактами подій розпочато три кримінальних провадження за статтями «погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), «грабіж» і «умисне знищення або пошкодження майна».

Протистояння 17 жовтня сталося на вулиці Грушевського після того, як активісти спробували пронести, минаючи рамки металошукача, намети до площі біля будівлі Верховної Ради. Згодом активісти таки пронесли намети і почали їх встановлювати.

Кілька тисяч людей вранці 17 жовтня вийшли на мітинг біля Верховної Ради в Києві, вимагаючи скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і внести зміни до виборчого законодавства.

Напередодні один з ініціаторів акції Міхеїл Саакашвілі в ефірі Радіо Свобода заявив, що учасники мітингу налаштовані мирно.