Головну вигоду від акції під Верховною Радою отримує Росія – Тетерук

Другий день в центрі Києва мітингують, 18 жовтня активістів не більше від двох сотень, втім, вони планують перебувати біля будівлі Верховної Ради щонайменше до четверга, оскільки саме 19 жовтня, як очікується, парламент має розглянути їхні вимоги – законопроекти про скасування депутатської недоторканності, зміни до виборчого законодавства та створення Антикорупційного суду. Згадані законопроекти серед передвиборчих обіцянок політичних сил. Чому протести виникли саме перед розглядом медичної реформи, кому вони вигідні і чи стануть результативними? Про це у програмі «Ваша Свобода» дискутували народні депутати Віктор Чумак і Андрій Тетерук.