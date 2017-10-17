Жодної правки не підтримали: парламент розглядає медреформу

Парламент перейшов до розгляду медичної реформи попри акції протесту під стінами Верховної Ради та вимоги частини депутатів відкласти це питання. 17 жовтня, за дві години депутати встигли розглянути 250 правок, що є дуже повільним просуванням зазначив спікер Андрій Парубій. При цьому жодна з правок не була підтримана в залі через відсутність чималої кількості депутатів на місцях. В сам законопроект, підготований до другого читання вже внесено багато змін, на яких наголошували депутати всіх фракцій. Попереду розгляд ще близько 600 правок і за оптимістичними прогнозами в коаліції медреформу мають ухвалити в середу, 18 жовтня.

Журналістам для того, аби дістатися до свого робочого місця у Верховній Раді, цього разу довелося проходити полосу перешкод із правоохоронців – буквально протискатися крізь кремезні статури та щити.

Із трибуни Верховної Ради лунали такі репліки, що деякі народні

Непохитний порядок денний

Акції протесту не змогли похитнути порядок денний в сесійній залі – розглядалася медреформа. Але спікер Андрій Парубій запевнив, що провів переговори із колегами, які лобіювали вимоги мітингувальників, і дві з трьох вимог будуть виконані найближчим часом: розгляд законопроектів про недоторканність та про виборчий процес, але після ухвалення медреформи. Вже у четвер голова Верховної Ради пообіцяв перейти до розгляду питання щодо недоторканності.

Депутати, які виступали в парламенті від імені учасників акції протесту, кажуть, що підтримують медичну реформу, але бачать сенс в першу чергу ухвалити законопроекти зі зняття недоторканності, про антикорупційний суд та виборчий процес.

Депутат Мустафа Найєм навіть зазначив, що коаліція «зіштовхує чолами тих, хто за велику політичну реформу, і тих, хто за медреформу».

Зміни у медреформі

Розгляд розпочався з виступу від комітету з питань охорони здоров’я: Ірина Сисоєнко пояснила, які основні зміни були внесені в результаті доопрацювання законопроекту з представниками усіх фракцій.

Зійшлися на наступному:

– Скасували співоплату громадянами за медичну допомогу – весь встановлений обсяг медичних послуг має на 100% оплачувати держава.

– Держава буде оплачувати не лише первинну, екстрену та паліативну медичну допомогу, як планувалось раніше, а й меддопомогу другого рівня, допомогу дітям до 16 років, медичні послуги з вагітності та пологів. Зберігаються і пільги для окремих категорій населення.

– Зобов'язали уряд і Верховну Раду виділяти кошти на медичні послуги та лікарські засоби не менше від 5% від ВВП

Відмовились також від створення окремого центрального органу для розподілення і контролю коштів, як планувалося раніше. Пропонують покласти ці функції на існуючі органи: або на Міністерство охорони здоров’я, або на Мінфін, або на Мінекономрозвитку – як визначить уряд

Критика

Найбільше зауважень до законопроекту має позафракційний депутат Олег Мусій, колишній міністр охорони здоров’я. Він активно виступає по правках, критикує документ і називає запропоновану реформу шкідливою.

Ще один активний критик – депутат від «Опозиційного блоку» Ігор Шурма, а також депутат від «Волі народу» Володимир Литвин. Чимало зроблено зауважень від «Батьківщини» та «Радикальної партії Олега Ляшка».

Найпоширеніша теза під час критики, що внаслідок законопроекту закриються лікарні, а лікарі втратять роботу. Кожен раз цю тезу спростовувала Ірина Сисоєнко, запевняючи, що законопроект цього не передбачає.

Сисоєнко, в свою чергу, зазначила, що не вигідно змінювати медицину тим, хто контролює тіньові потоки в системі охорони здоров'я, тим політикам, які лише обіцяли щось змінити, але нічого не робили.

Як равлики

Просувалися по правках у парламенті повільно, не так як під час розгляду судової реформи, зазначив Андрій Парубій.

Жодна з правок не була підтримана саме через кількість депутатів в залі під час розгляду.

Питання присутності парламентарів в залі порушували колеги, а Володимир Литвин взагалі запропонував не зупинятися на правках довго і перейти до ухвалення законопроекту в цілому, адже врешті в потрібний час «нагонять депутатів», які більшістю дадуть голоси «за».

За планами представників коаліції медичну реформу мають ухвалити 18 жовтня.