Медреформа не вигідна тим, хто на медицині багато заробляє – Супрун

Гість передачі «Ваша Свобода» Уляна Супрун, виконувач обов’язків міністра охорони здоров'я України.

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун висловила сподівання, що в парламенті вистачить голосів для ухвалення медичної реформи. За її словами, нині Міністерство охорони здоров’я активно співпрацює з депутатами і вже напрацювали низку змін до бюджетного кодексу. Відтак, зазначає вона, із 2018 року лікарям платитимуть за кожного пацієнта, а з 2020-го – оплата за послуги надходитиме напряму медичним закладам. Попри те, зауважила Уляна Супрун, що система чинить спротив змінам, український народ чекає і підтримує реформу охорони здоров’я.

Інна Кузнецова: Пані Супрун, Україна чекала на ухвалення медичної реформи ще до закінчення минулої сесії. Тоді бракувало голосів. Профільний парламентський комітет – відмовлялися підписувати. Впродовж літа Вам вдалося досягти консенсусу з керівництвом комітету? Якісь переговори проводили?

​

– Реформа охорони здоров’я – це реформа системи фінансування охорони здоров’я. Це один із пріоритетів зараз уряду. Ми мали переговори з депутатами, попрацювали з членами комітету, які підтримують законопроект 6327 і подали 604 – це зміни до бюджетного кодексу, щоб ми могли втілювати нову систему фінансування.

Законопроект 6327 розпочинає процес страхової медицини. З 1 січня 2018 оплачуватимемо кожному лікарю за правдивого пацієнта

Законопроект 6327 розпочинає процес страхової медицини. З 1 січня 2018 року на первинній ланці оплачуватимемо кожному лікарю за кожного його правдивого пацієнта, який записується до лікаря. Буде страхова оплата за пацієнта для лікаря.

Із 1 січня 2020 року перейдемо до оплати медпослуг напряму у медзаклади

Із 1 січня 2020 року ми перейдемо від оплати того, що оплачуємо ліжкомісця, до оплати медичних послуг напряму у медзаклади. Вже у 2018-2019 роках матимемо пілотні програми по декотрих послугах. Будуть безкоштовні пологи у пілотних програмах.

Сподіваюся, оплачуватимемо трансплантацію нирок

Також, сподіваюся, оплачуватимемо трансплантацію нирок. Вже можна пересадити нирку від трупного донора в Україні, якщо є всі дозволи від родини, у п’яти пілотних містах. Сподіваємося, що з 1 січня матимемо кошти, щоб оплатити операцію і ліки, які необхідні після пересадки.

На одного пацієнта, який отримує гемодіаліз, маємо заплатити 350 тисяч щороку. Робимо операцію – 50 тисяч і 100 тисяч на ліки

Тобто на одного пацієнта, який отримує гемодіаліз, маємо заплатити 350 тисяч щороку за послуги. А коли робимо операцію – десь 50 тисяч гривень на саму операцію і десь 100 тисяч кожного року, щоб оплачувати ліки, які потрібні після операції. По-перше, покращимо життя пацієнтів, що не будуть прив’язані до гемодіалізу, а по-друге, матимуть менше інших захворювань – інфарктів, інсультів, які частіше стаються у людей, які мають гемодіаліз. Для держави ж будуть зекономлені кошти, зможемо більше робити операцій. Будуть ще інші пілотні програми. З 2019 року розширимо. З 2020 року буде оплата по-іншому.

72% українців підтримують реформи у МОЗ

Я думаю, що буде досить голосів. Ми співпрацюємо з фракціями, які підтримують нас. Найважливіше є, що український народ чекає. 72%, згідно останнього опитування у липні-серпні, українців підтримують реформи у МОЗ.

Проти ті, хто не хоче бачити змін до системи, бо заробляють багато грошей або їх влаштовує система, яка існує. Є також політичний спротив

(Проти – ред.) ті, хто не хоче бачити змін до системи. Зараз їм вигідно, бо заробляють багато грошей або їх влаштовує система, яка існує. Є також політичний спротив...

– Кажуть, що закупівля ліків через міжнародні організації – це якраз найдієвіша антикорупційна реформа в охороні здоров’я. За звітом Рахункової палати, 38% – це економія через закупівлю ліків через міжнародні організації. Разом з тим, дехто з нардепів і з такої собі Національної медичної палати каже: МОЗ маніпулює фактами, економія – це добре, а чогось там не вистачає. Що саме не влаштовує медичну палату?

– Що економія 38% ціни – це найважливіша річ. Рахункова палата стежить за тим, що використовуємо державні кошти правильно. Перший раз у Рахунковій палаті ми не говоримо про корупцію або якісь тендери, які не відбулися правильно, а говорили про удосконалення системи закупівель. Вони зробили перший глибокий аудит системи і показали, що вона насправді є успішною.

Створюємо українську агенцію, яка буде займатися закупівлями, міжнародні організації – тимчасове явище. У наступному році агенція перебере на себе кілька пілотних програм і буде займатися закупівлями з 2019

Ми створюємо свою українську агенцію, яка буде займатися закупівлями, бо міжнародні організації – це тимчасове явище. Ми вже подали концепцію в Кабмін. До кінця року створимо цю агенцію. У наступному році агенція перебере на себе кілька пілотних програм і буде займатися закупівлями з 2019 року. Створюється секретаріат, який працюватиме при міністерстві, і займатиметься тими закупівлями, які маємо зараз через міжнародні організації. Вони проходитимуть тренування за міжнародними стандартами закупівель, а тоді переходитимуть на нашу державну агенцію. Агенція буде підлягати МОЗ – будемо стежити за її діями. Будемо залучати громадські організації, антикорупційні організації, Антимонопольний комітет, щоб не було проблем, які були колись.

– Вакцину також закуповували через міжнародні організації. Дехто з батьків боїться щеплень через те, що, мовляв, є вакцина індійська, яка, як вони пишуть, неякісна. Які ж проблеми з вакциною?

Вакцина, яка закуповується через міжнародні організації, яку по всьому світу використовують для щеплення дітей, є стовідсотково безпечною

– Вакцина, яка закуповується через міжнародні організації – це через ЮНІСЕФ. Це та ж вакцина, яку по всьому світу використовують для щеплення дітей. Вона є стовідсотково безпечною.

Згідно соцопитування, 74% батьків підтримують вакцинацію. Проблема, що їх часом відмовляють наші медпрацівники – їх переконують, що вакцина є неякісною або щоб піти в аптеку і закупити більш дорожчу.

Не треба закуповувати іншу вакцину, яку продають через аптеки. Мають закуповувати на рівні регіонів

Є вакцина, яка якісна, яка вже доставлена до наших поліклінік і амбулаторій. Та вакцина є стовідсотково безпечною. Не треба закуповувати іншу вакцину, яку продають через аптеки. На державному рівні ми закуповуємо вакцину на щеплення дітей, на календар для дітей, не закуповуємо щеплення для дорослих. На правець, як мають травму, наприклад, мають закуповувати на рівні регіонів.

– Пані Супрун, Вас дуже довго лаяли за стенти – їх не було. Завтра надходить якраз велика партія. Так?

5 тисяч стентів завтра вже буде у Києві. Будемо розвозити від п’ятниці. На ті самі кошти, що 2015-го, цього року закупили такої ж якості, але вдвічі більше. Надаємо, де працюють ангіографи 24 години на добу. Буде до 20 тисяч стентів до кінця року в Україні

– Майже 5 тисяч стентів завтра вже буде у Києві. Будемо розвозити від п’ятниці. Це стенти, які закупила міжнародна організація Crown Agents. На ті самі кошти, що закупили 2015-го, а були доставлені у 2016 році, цього року закупили такі ж стенти, такої ж якості, але вдвічі більше, бо Crown Agents могли мати тендери на світовому рівні. Я думаю, що їх буде досить, щоб ми могли надати всім пацієнтам, які мають інфаркт, на невідкладні стани. Ми також змінили розподіл стентів – розподіляємо і надаємо, де працюють ангіографи 24 години на добу, де надають невідкладну допомогу. Загальна потреба на сьогодні до 20 тисяч. Ми закупили 10 тисяч стентів за 50% тих коштів, які були в 2015 році, ми маємо запас коштів – дозакуповуємо до 100% потреби. Буде до 20 тисяч стентів до кінця року в Україні.

– Пан Юрченко у «Фейсбук» запитує: «Скільки грошей потрібно на оплату операцій онкохворих за кордоном?»

Робимо інвестиційний проект в Інститут раку, щоб мали правильні бокси, де можна робити трансплантацію. Хотіли б, щоб в Україні це відбувалося, а не їхати за кордон

– Це важке питання. Кожного року воно міняється. І на кожну операцію є інші рахунки. Коли наша експертна група каже, що не можна вилікувати в Україні, тоді подають документи у нашу комісію і шукають лікарню за кордоном, дають рахунок. Він може бути від 50 тисяч доларів до 500 тисяч доларів. У міністерстві ми хотіли б підписати договори зі специфічними клініками, де можемо узгодити з ними, якою буде ціна операцій. На трансплантацію кісткового мозку ціна операції може бути від 100 тисяч до 200 тисяч доларів. Уже працюємо над тим, щоб ми створювали свої донорські списки, щоб розширили облік тих людей, які є у донорських реєстрах.

Робимо інвестиційний проект в Інститут раку, щоб ми мали правильні бокси – дуже специфічне відділення, де можна робити трансплантацію. У Києві вже є інститут, де можна робити трансплантацію. Але вони небагато роблять, бо фінансуються Києвом. Ми будемо спілкуватися з ними, щоб або закуповувати у них послуги, або перебрати на себе фінансування, щоб ми могли більше робити. Ми хотіли б, щоб в Україні це відбувалося, а не наші громадяни мусили їхати за кордон.