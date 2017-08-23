Уряд погодився створити централізовану організацію із закупівлі медикаментів – МОЗ

Кабінет міністрів затвердив Концепції реформування механізмів публічних закупівель ліків, що передбачає створення функціональної та ефективної закупівельної організації, повідомляє Міністерство охорони здоров’я на своєму сайті.

«Корупція та обмежена конкуренція призводять до публічних закупівель лікарських засобів та медичних виробів за завищеними цінами. Так, оцінка закупівель медичного обладнання та фармацевтичної продукції в Україні у 2016 – 2017 роках показала, що з 8 898 оголошених тендерів 3 612 (40,6%) не відбулись через відсутність конкуренції. Середня кількість учасників торгів становила всього 1,8, а зниження ціни, а відтак і економія бюджетних коштів склала усього 5%», – зазначають в МОЗ.

Як зазначається у презентації міністерства, до 31 березня 2019-го медикаменти закуповуються через міжнародні організації, потім має почати діяти згадана установа.

«За розпорядженням уряду протягом місяця МОЗ має розробити й подати на затвердження Кабінетові міністрів план заходів щодо реалізації концепції. Також МОЗ доручили створити юридичну особу, що належатиме до сфери управління міністерства, відповідальну за виконання функцій централізованої закупівельної організації в рамках реалізації концепції», – йдеться у повідомленні.

У проекті держбюджету на 2017 рік на закупівлю ліків та виробів медичного призначення передбачено 5,9 мільярда гривень. За даними експертів, ця сума покриває лише 30% потреб українців у ліках.

Наразі в Україні триває впровадження медичної реформи. 8 червня Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект № 6327 про державні фінансові гарантії надання медичних послуг і лікарських засобів, що є частиною медичної реформи. Після декількох нерезультативних голосувань законодавчу ініціативу врешті підтримали в першому читанні 227 народних депутатів.

При цьому Верховна Рада відмовилася ухвалити за основу законопроект № 6329 про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо фінансування сфери охорони здоров’я – документ не набрав 226 мінімально необхідних голосів. Парламентарі не підтримали і направлення проекту закону до профільного комітету на доопрацювання, і повернення його суб’єктові внесення.

6 червня Верховна Рада внесла в порядок денний два з чотирьох ключових законопроектів, які покликані реформувати систему охорони здоров’я й змінити систему її фінансування.

5 квітня Кабінет міністрів затвердив пакет законопроектів щодо медичної реформи і передав їх до Верховної Ради на розгляд та голосування. У МОЗ зазначають, що ухвалення цих законопроектів на нинішній парламентській сесії дозволило б, серед іншого, закласти у бюджет на 2018 рік новий принцип фінансування для стаціонарів, розрахувати гарантований пакет медичних послуг, щоб у бюджетний 2019 рік увійти з усім гарантованим пакетом медичних послуг на всіх рівнях.