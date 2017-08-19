Лутковська просить ГПУ ініціювати досудове розслідування щодо каральної психіатрії за часів СРСР

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська звернулася до генерального прокурора України Юрія Луценка з проханням ініціювати досудове розслідування злочинів із використанням системи психіатрії за часів СРСР. Як йдеться на сайті омбудсмена, предметом для дослідження слідчих має стати архів психіатричної лікарні у Дніпрі.

«Цими днями Міністерством охорони здоров’я здійснюється виїмка архіву, що охоплює багатолітню історію діяльності державного закладу «Українська психіатрична лікарня з суворим наглядом МОЗ України» у місті Дніпро. За всі роки існування у лікарні перебувала велика кількість людей, зокрема і тих, кого переслідувала каральна система СРСР. Задля встановлення історичної справедливості ми зобов’язані провести ретельне розслідування злочинів тих часів, з особливою увагою підійти до вивчення цих документів з огляду на їх значущість для сфери захисту прав людини і недопущення повторення існування каральної психіатрії задля боротьби із інакомисленням», – йдеться у зверненні Лутковської.

За її словами, проаналізувати документи мають не психіатри, а фахівці.

«Цей аналіз має призвести до оцінки і кримінальної складової цієї частини нашого минулого», – додала омбудсмен.

Чимало істориків і дослідників стверджують, що в радянські часи КДБ і Компартія використовували психіатрію як спосіб розправи з інакомислячими. Якщо в Україні СБУ відкрила доступ до документів радянських спецслужб, то російська ФСБ доступ до своїх архівів закрила, при чому як для росіян, так і для іноземців.