На Прикарпатті понад 700 випадків захворювання на кір – медики

В Івано-Франківській області на кір захворіло понад 700 осіб, серед них – понад півтисячі дітей, зареєстровано також вісім групових спалахів, заявив головний лікар дитячої обласної лікарні Радослав Котурбаш. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За даними, які озвучують в обласній лікарні, летальних випадків не було, але серед тих, хто захворів, є четверо вагітних. Половина хворих не були щеплені або щодо них «нема даних про вакцинальний статус», а кожен п’ятий «отримав дві дози щеплення на папері». Лабораторно підтверджено майже 40 відсотків випадків захворювання.

За словами Радислава Котурбаша, в Україні саме на Прикарпатті найбільша кількість захворілих на кір.

«Ота пропаганда, яка проводилася проти щеплення, вилилася в таку ситуацію, а нам потрібно перервати ланцюг захворюваності на кір», – вважає він.

Медики звернулися до людей із закликом до вакцинації, особливо напередодні нового навчального року.

За словами обласного епідеміолога Марії Бойко, усі дитячі заклади охорони здоров’я в Івано-Франківську і районах мають достатні запаси вакцини проти кору, паротиту і краснухи – 22 тисячі доз вакцини є в мережі, в резерві є 9 тисяч доз. Щеплення дітям до 18 років проводиться безкоштовно, для старших – за власні кошти.

Попередній спалах кору на Прикарпатті був у 2011–2012 роках, теперішній спалах був прогнозованим.

Раніше в МОЗ повідомили, що на кір в Україні в червні захворіли 473 людини, а загалом від початку року зареєстрували 962 випадки захворювання на кір.

За даними українського Міністерства охорони здоров'я, за три перші місяці 2017 року 24% дітей віком до 1 року були повністю щеплені проти кору, 12,8% проти гепатиту В, 13,9% проти поліомієліту і 13,2% проти дифтерії, кашлюку та правця. Між тим, у МОЗ визнають, що багато дітей в Україні пропустили планову імунізацію протягом останніх кількох років, зокрема через гостру нестачу поставок вакцин.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, менш ніж половина дітей в Україні отримала щеплення від дифтерії, коклюшу та правця станом на 2016 рік.

Така сама ситуація, за даними ВООЗ, також спостерігається у Центральноафриканській Республіці, Нігерії, Сомалі, Південному Судані, Чаді, Екваторіальній Гвінеї та Сирії.