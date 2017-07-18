ВООЗ: менш ніж половина українських дітей щеплена від дифтерії, коклюшу і правця минулого року

Менш ніж половина дітей в Україні отримала щеплення від дифтерії, коклюшу та правця станом на 2016 рік, мовиться у заяві Всесвітньої організації охорони здоров’я, оприлюдненої на її сайті 17 липня.

Така сама ситуація, за даними ВООЗ, також спостерігається у Центральноафриканській Республіці, Нігерії, Сомалі, Південному Судані, Чаді, Екваторіальній Гвінеї та Сирії.

Як зазначають в організації, загалом у світі 12,9 мільйонів дітей не отримали жодного щеплення у 2016 році – це кожне десяте немовля. Ще 6,6 мільйонів дітей, які отримали першу дозу цієї вакцини, не пройшли імунізацію повністю.

У ВООЗ заявляють, що вакцинація дозволяє запобігти щороку 2–3 мільйонам смертей від цих інфекцій.

За даними українського Міністерства охорони здоров'я, за три перші місяці 2017 року 24% дітей віком до 1 року були повністю щеплені проти кору, 12,8% проти гепатиту В, 13,9% проти поліомієліту і 13,2% проти дифтерії, кашлюку та правця. Між тим, у МОЗ визнають, що багато дітей в Україні пропустили планову імунізацію протягом останніх кількох років, зокрема через гостру нестачу поставок вакцин.

У 2016 році в Україні було зафіксовано 3132 хворих на кашлюк, у 2015 році – 2426. Таку інформацію надав державний заклад «Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України», поінформувало Міністерство охорони здоров’я Радіо Свобода.

Крім того, інформує МОЗ, у 2016 році в Україні зберігалася стабільна епідемічна ситуація з дифтерією, зареєстровані чотири спорадичні випадки захворювань. У 2015 році зареєстровані два випадки цього захворювання.