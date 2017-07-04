Кількість хворих на кір в Україні в червні зросла вдвічі – МОЗ

На кір в Україні в червні захворіли 473 людини, що майже вдвічі збільшило кількість хворих від початку року, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Загалом від початку року зареєстрували 962 випадки захворювання на кір.

«Найбільше людей заразилися кором у Івано-Франківській та Одеській областях. Спахали захворювання у червні також реєструвалися у Тернопільській і Чернівецькій областях. Загалом за останні півроку в Україні сталося 15 спалахів кору, що вразили половину областей і місто Київ. Більше 70% захворілих з початку року – 697– діти та підлітки», – йдеться в повідомленні.

Кір – інфекційна хвороба, що вражає як дітей, так і дорослих, які не мають імунітету проти цього захворювання. Вона проявляється високою температурою, нежитем, кашлем, висипом, іноді до симптомів додаються блювання і пронос. Кір небезпечний тим, що може ускладнитися пневмонією чи викликати ураження головного мозку, додають у МОЗ.

За даними медиків, значна частина захворілих у 2017 році не мали усіх необхідних доз щеплення або не були щеплені проти кору взагалі. Тоді як специфічного лікування проти кору не існує, найдієвішою профілактикою захворювання є вакцинація, наголошують у МОЗ.