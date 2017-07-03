Вкрай заразний: на Одещині зафіксували спалах захворювання на кір

В Одесі зафіксовано спалах захворюваності на кір. Із січня і станом на 30 червня в місті зареєстровано 227, а в області – 344 лабораторно підтверджених випадків цієї вкрай небезпечної інфекційної хвороби. У двох третинах випадків захворіли діти. Двоє малюків, які не мали щеплення від кору, померли від ускладнень хвороби.

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Востаннє спалах захворюваності на кір стався в Одесі п’ять років тому, але настільки високих показників захворюваності, кажуть медики, не було з 2006-го. За словами головної лікарки міської клінічної інфекційної лікарні Світлани Лаврюкової, щодня шпиталізують до 10 пацієнтів.

«Їхній вік – від двох тижнів до 61 року, тобто хворіють і маленькі діти, і дорослі, і навіть літні люди. Приблизно у 18% хворих, які отримали лікування в міській інфекційній лікарні, було діагностовано пневмонію», – повідомила лікарка.

«Пожинаємо плоди кампанії проти щеплень»

Основною профілактикою проти кору є вакцинація. Отже до спалаху в Одесі призвела масова неприщепленість, пояснює головний позаштатний педіатр міського департаменту охорони здоров’я Ганна Луньова.

«Із загальної кількості хворих на кір 93% не мали щеплень. Навпаки, рівень імунізації має бути 95%. А у нас 93% неприщеплених, тож, звісно, хворітимуть», – каже вона.

Склалася ситуація, коли вакцини в наявності є, але батьки не ведуть дітей на щеплення. Представник громадської організації «Пацієнти України» Павло Поламарчук пов’язує це з кількома чинниками. Першим, за його словами, є тривала кампанія проти будь-якої вакцинації.

«Проводилась «пропаганда проти всього», типу «вакцини – зло, гомеопатія – добро». Іншим чинником є те, що вакцин довго не було. Був період, коли звичайну БЦЖ (вакцина проти туберкульозу – ред.) поставити не могли», – розповідає він.

Чи забезпечена вакцинами Одеса та область?

«На сьогодні в місті є 11 тисяч 754 дози вакцини «Пріорикс» (кір-паротит-краснуха), в тому числі 10 тисяч 930 знаходяться в міських дитячих поліклініках, на складі – ще 590 доз вакцин», – поінформувала щодо кількості наявних в місті доз комбінованої вакцини виробництва Бельгії Ганна Луньова.

Згідно з календарем щеплень, діти мають отримати щеплення від кору в 12 місяців і 6 років. Позаштатний педіатр Одеського міського департаменту охорони здоров’я Ганна Луньова запевнила, що вакцинація проводиться в усіх дитячих поліклініках безкоштовно.

Кажучи про наявну кількість «Пріориксу» загалом на Одещині, громадський активіст Павло Поламарчук посилається на відкриту інформацію МОЗ щодо залишків імунобіологічних препаратів в регіонах України. В документі йдеться про наявність майже 52 тисяч доз КПК-вакцини виробництва Бельгії для потреб всієї Одеської області.

Прищеплюватися чи ні дорослим?

«Імунітет після вакцинації проти кору тримається трохи більше 10 років, потім різко падає. Менталітет у нас такий, що дорослі вважають, що їм щеплення не потрібно і «календар щеплень» нібито виключно дитячий. Це не так. У небезпечні періоди спалахів та епідемій дорослі мають убезпечитися через вакцинацію», – зазначив в ефірі Радіо Свобода інфекціоніст Сергій Крамаров. «Це тільки початок спалаху кору в Україні і до кінця року ми матимемо багато проблем», – прогнозує він.

На відміну від дітей, дорослі в Україні щеплюються за власний кошт. Принаймні в одній з великих аптечних мереж Одеси вакцина поки що є, пересвідчився кореспондент Радіо Свобода. «Пріорикс» там коштує 245 гривень.

Україна наразі не єдина в Європі, де відбувається спалах кору. В подібній ситуації опинилася, зокрема, сусідня Румунія. Водночас, за деякими даними, саме в Україні чи не найнижчий рівень охоплення щепленнями в світі.

В ефірі Радіо Свобода медичний експерт ЮНІСЕФ Катерина Булавінова повідомила, що найближчим часом міжнародна організація готує нову кампанію щодо необхідності щеплень проти кору. «Найбільшу ставку в інформаційні роботі робимо на медпрацівників, бо є багато прикладів того, що лікарі або медсестри інформують про необхідність щеплень некоректно. І через це у пацієнтів з’являються сумніви або взагалі неприйняття», – зазначила вона.

Катерина Булавінова вважає, що «зобов’язувати» або «примушувати» до щеплень в нашій країні не можна – це викликає протест. Тому, на її погляд, важливо багато пояснювати та переконувати.

Наразі, повідомила медичний експерт ЮНІСЕФ, вакцина є, її вистачить. До того ж очікується нова поставка КПК-вакцини (кір-паротит-краснуха) виробництва GlaxoSmithKline (Велика Британія).

Лікарі-практики радять не гаяти зі щепленням часу – вже за 2 місяці малеча повернеться в організовані колективи дитсадків, школярі й студенти вийдуть на заняття, тобто контактність буде високою.

Щодо дорослих, рекомендації, скажімо, жінкам, які в період зростання захворюваності на кір планують завагітніти, дала доктор медичних наук, професор Одеського національного медичного університету Світлана Галич.

«Перед тим, як планувати вагітність, жінки мають зробити дослідження на наявність імуноглобулінів до вірусу кору. Якщо вони підвищені, вірогідність того, що пацієнтка захворіє під час вагітності, – низька, практично відсутня», – каже акушер-гінеколог.

На ранніх строках вагітності, пояснює Світлана Галич, жіночий організм зазвичай реагує на вірус кору викиднем. У другому триместрі (після 13-го тижня вагітності), можливе внутрішньоутробне ураження центральної нервової системи дитини. Є певні ризики для подальшого здоров’я дитини, якщо мати була інфікована і після 30-го тижня вагітності.

Взагалі наразі акушери-гінекологи не бачать так званої «тропності», тобто того, що вірус кору воліє саме до вагітних, стверджує доктор медичних наук Світлана Галич.