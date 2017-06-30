В Одесі щодня шпиталізують до 10 хворих на кір – лікарі

В Одесі щодня госпіталізують до 10 хворих на кір, заявила головний лікар Одеської міської клінічної інфекційної лікарні Світлана Лаврюкова.

«Ситуація залишається серйозною і дуже напруженою. Щодня до лікарні надходять мінімум 3 хворих, а максимум – 10. Це досить тяжкі пацієнти», – сказала вона 30 червня в Одесі.

Як заявила Лаврюкова, кір загрожує ускладненнями – у 20% пацієнтів діагностовано пневмонію.

За словами головного позаштатного педіатра департаменту охорони здоров’я Одеської міськради Анни Луньової, станом на 30 червня в Одесі зареєстровано 279 випадків підозри на кір, з яких близько 70% – діти.

«По області – 389 підозр на кір і лабораторно підтверджено діагноз у 344 хворих, в основному діти – 261 особа», – сказала Луньова.

Із загальної кількості хворих 93% не щеплені, додала вона.

Луньова зазначила, що основною профілактикою проти кору є вакцинація.

Медики закликали батьків вакцинувати дітей, щоб уникнути епідемії, яка можлива у вересні, коли після літніх канікул діти масово почнуть відвідувати школи і дитячі садки.

Раніше ЗМІ з посиланням на дані управління охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації повідомляли, що в Одесі від ускладнень кору (корової пневмонії) померли двоє маленьких дітей.

У середині місяця Міністерство охорони здоров’я України повідомило, що захворювання на кір у 2017 році зареєстроване в 15 регіонах країни, найбільше випадків кору в Івано-Франківській і Одеській областях.

За даними МОЗ, ріст захворюваності насамперед пов’язаний із низьким рівнем вакцинації. У 2016 році лише 45% дітей в Україні зробили щеплення від кору. Повторну дозу вакцини отримали лише 30% дітей.

Кір – вірусне захворювання, що дуже швидко поширюється: вірус кору передається при кашлі, чханні чи тісному контакті з хворим. За даними медиків, кір може мати серйозні наслідки, особливо у дітей віком до 5 років. Зокрема, може спричинити запалення середнього вуха (отит), запалення дихальних шляхів (бронхіт), пневмонію, діарею, енцефаліт і навіть призвести до смерті. Спеціального лікування від цього захворювання немає.