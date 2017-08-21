МОЗ заперечило повідомлення про плату за приймання пологів

Міністерство охорони здоров’я України заперечило повідомлення, поширене в засобах інформації, що від 2019 року приймання пологів в Україні буде платним.

«Пологи та спостереження за вагітністю будуть безоплатними в 2019 році і надалі. Держава покриє на 100% вартість цих послуг. Медична реформа не передбачає введення оплати за пологи від породіль», – наголосили в міністерстві.

У МОЗ наголосили, що в останній редакції законопроекту № 6327 зазначається: «У межах програми медичних гарантій держава гарантує громадянам, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України, та особам, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, повну оплату за рахунок коштів Державного бюджету України необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами».

За медичною реформою, що передбачає перехід на нову модель фінансування державою медичних послуг, які надаються українцям, зокрема спеціалізовані та високоспеціалізовані медичні заклади від 2019 року почнуть отримувати від держави оплату за конкретно надані послуги конкретному пацієнтові. Разом із тим, уже в 2018 році окремі послуги будуть оплачуватися з державного бюджету в рамках пілотних проектів, і одним із перших таких «пілотів» має стати оплата вартості пологів безпосередньо пологовим будинкам від Національної служби здоров’я за єдиним для всієї країни тарифом, мовиться в повідомленні МОЗ.

Міністерство порадило всім, хто цікавиться медичною реформою в Україні, щоб уникнути спотворення інформації і поширення недостовірних повідомлень про реформу, ознайомитися з останньою редакцією законопроекту про цю реформу.

Раніше в понеділок у засобах інформації і в соцмережах поширювали повідомлення «Телевізійної служби новин» телеканалу «1+1», у якому стверджувалося, що пологи в Україні будуть платними від 2019 року, бо, як мовилося в повідомленні, це передбачається новим проектом медичної реформи.

При цьому «ТСН» заявила: «Платити доведеться за планові пологи. Породілля буде отримувати пакет усіх послуг, а оплата проходитиме через державне агентство – Національну службу здоров’я. Якщо ж у породіллі немає коштів на оплату пологів, вона зможе народжувати безкоштовно, проте їй не нададуть окрему палату. Також безкоштовними будуть екстрені пологи. Робота лікарів у такому випадку вважатиметься екстреною допомогою, яка покривається державою».