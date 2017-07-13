Українці вмирають, бо медична система нереформована – Супрун

Лондон – Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун закликає Верховну Раду остаточно затвердити медичну реформу, щоб зупинити вимирання українців. За її словами упродовж минулих 25-ти років для системи охорони здоров’я в Україні не робили нічого, і в результаті – «щороку 136 тисяч українців умирають від хвороб, які ми могли би вилікувати».

Цього тижня Верховна Рада має проголосувати щодо закону про медичну реформу у другому читанні. В.о міністра охорони здоров’я Уляна Супрун застерігає: запропонований її міністерством закон опинився під загрозою, бо після схвалення у першому читанні лобістські групи внесли кілька сотень поправок, які можуть змінити сутність реформи.

​За її словами, безкоштовність сучасного українського медичного обслуговування – це фікція і насправді українським пацієнтам доводиться платити з власної кишені практично за усе і багато-хто не може дозволити собі лікування.

Перебуваючи у Лондоні для участі у конференції щодо українських реформ, Супрун в ексклюзивному інтерв’ю для Радіо Свобода сказала, що Верховна Рада має остаточно затвердити медичну реформу, щоб зупинити вимирання українців.

«Нас на 10 мільйонів менше, ніж у 1991 році. Частково, це через виїзд наших громадян, але переважно це тому, що кожного року на 100 тисяч українців більше вмирає, ніж народжується», – сказала Супрун.

​Британський зразок

Уляна Супрун зауважує: в основу нової системи охорони здоров’я України вона хотіла б узяти британську NHS (National health service – «Національна служба здоров’я»), яка фінансується з державного бюджету з допомогою цільового податку.

Виконувач обов’язків міністра пояснила, що з огляду на менші фінансові можливості в Україні, нова медична система має гарантувати безкоштовність більшості життєво важливих медичних послуг для усіх громадян, але за спеціальні послуги пацієнтів проситимуть доплачувати частину вартості.

Економічне зростання в Україні, за її словами, дозволить збільшувати видатки на охорону здоров’я.

У Великій Британії витрати на охорону здоров’я становлять одну з найбільших статей британського бюджету – 146,4 мільярдів фунтів стерлінгів (приблизно 189,117 мільярдів доларів).

У британській системі працюю 1,2 мільйона людей, які обслуговують понад мільйон пацієнтів кожні 36 годин.