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13 Липень 2017, Київ 18:07
Суспільство

Українці вмирають, бо медична система нереформована – Супрун

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун під час акції «Година смерті» під стінами Верховної Ради України з вимогою підтримати медичну реформу. Київ, 6 червня 2017 року

Лондон – Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун закликає Верховну Раду остаточно затвердити медичну реформу, щоб зупинити вимирання українців. За її словами упродовж минулих 25-ти років для системи охорони здоров’я в Україні не робили нічого, і в результаті – «щороку 136 тисяч українців умирають від хвороб, які ми могли би вилікувати».

Цього тижня Верховна Рада має проголосувати щодо закону про медичну реформу у другому читанні. В.о міністра охорони здоров’я Уляна Супрун застерігає: запропонований її міністерством закон опинився під загрозою, бо після схвалення у першому читанні лобістські групи внесли кілька сотень поправок, які можуть змінити сутність реформи.

Ми беремо британську систему охорони здоров’я за основу для української – Супрун
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​За її словами, безкоштовність сучасного українського медичного обслуговування – це фікція і насправді українським пацієнтам доводиться платити з власної кишені практично за усе і багато-хто не може дозволити собі лікування.

Перебуваючи у Лондоні для участі у конференції щодо українських реформ, Супрун в ексклюзивному інтерв’ю для Радіо Свобода сказала, що Верховна Рада має остаточно затвердити медичну реформу, щоб зупинити вимирання українців.

«Нас на 10 мільйонів менше, ніж у 1991 році. Частково, це через виїзд наших громадян, але переважно це тому, що кожного року на 100 тисяч українців більше вмирає, ніж народжується», – сказала Супрун.

Українці вмирають від таких хвороб, які ми могли би лікувати, якби мали систему, що працює – Супрун
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Британський зразок

Уляна Супрун зауважує: в основу нової системи охорони здоров’я України вона хотіла б узяти британську NHS (National health service – «Національна служба здоров’я»), яка фінансується з державного бюджету з допомогою цільового податку.

Виконувач обов’язків міністра пояснила, що з огляду на менші фінансові можливості в Україні, нова медична система має гарантувати безкоштовність більшості життєво важливих медичних послуг для усіх громадян, але за спеціальні послуги пацієнтів проситимуть доплачувати частину вартості.

Ми беремо британську систему охорони здоров’я за основу для української – Супрун
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Економічне зростання в Україні, за її словами, дозволить збільшувати видатки на охорону здоров’я.

У Великій Британії витрати на охорону здоров’я становлять одну з найбільших статей британського бюджету – 146,4 мільярдів фунтів стерлінгів (приблизно 189,117 мільярдів доларів).

У британській системі працюю 1,2 мільйона людей, які обслуговують понад мільйон пацієнтів кожні 36 годин.

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