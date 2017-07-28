Як в Україні борються з гепатитом С?

Дарина Турукало

Щонайменше мільйон українців, за статистикою МОЗ, нині інфіковані вірусним гепатитом С, тоді як за останній рік пролікувалися близько 10 тисяч пацієнтів. Медики кажуть: масовість вірусного гепатиту С в Україні сягає фактично рівня пандемії. Основною рушійною групою з фіксування нових випадків гепатиту С є користувачі ін’єкційних наркотиків, втім заразитися можна навіть у тату-салоні, застерігають фахівці.

Ангеліна (ім’я жінки змінено за її побажанням – ред.), одна з тих, хто здолав недугу. Гепатит С вона виявила 5 років тому, але вилікуватися змогла тільки зараз. Все почалося зі звичайної слабкості та зниженого тиску, пізніше аналізи встановили – гепатит С. Ангеліна підозрює, що інфікування відбулося, коли їй під час вагітності переливали кров.

Протягом чотирьох років я не робила нічого, тільки тоді, коли почали з’являтися нові препарати прямої дії, вирішила спробувати вилікуватися

«Лікування було проблемним. Державних програм 5 років тому ще не було, вони й зараз майже недоступні. Тоді ще лікували інтерферонами, курс коштував 10 тисяч доларів, на той час це була ціна квартири, фінансової можливості лікуватися не було. Тому протягом чотирьох років я не робила нічого, тільки тоді, коли почали з’являтися нові препарати прямої дії, вирішила спробувати вилікуватися. Замовила їх на одному з сайтів, бо в Україні їх офіційно не було, тільки на «чорному ринку». Вони коштували близько 700 доларів, я пройшла курс 3-місячного лікування, повторно здала аналізи, які показали, що я здорова» – розповіла Ангеліна.

«Лагідний убивця»

Лікар-інфекціоніст Оксана Савенко в коментарі Радіо Свобода зазначила: від вірусу гепатиту С не застрахований ніхто. Захворювання, каже вона, передається через кров, тому причиною зараження можуть стати нестерильні медичні, стоматологічні чи косметичні інструменти.

«Щоб інфікуватися, необов’язково бути в групі ризику серед наркозалежних чи тих, хто перебуває у місцях позбавлення волі. Звичайний манікюр чи тату, переливання крові – це вже ризик захворіти. Інформації про гепатит С дуже багато, але не завжди вона буває точною. Це хронічна інфекція, від якої страждає більше ніж один мільйон українців. Його головна особливість – це багаторічний латентний перебіг, часто люди навіть не підозрюють, що вони інфіковані. Гепатит С називають «лагідним убивцею», – пояснює Оксана Савенко.

Керівника юридичного відділу організації «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» Сергій Кондратюк зазначає, проблема у лікуванні гепатиту С сьогодні – це вартість нових препаратів і недостатність фінансування для того, щоб максимально розширити лікування і, таким чином, взяти під контроль поширення хвороби.

«Ці нові препарати коштують дорого, оскільки вони є запатентованими. Відповідно, коли лише один гравець на ринку, то ціна контролюється компанією і вона має можливість встановлювати ту вартість, яку вважає за потрібну. Таким чином, один з комплексів препаратів 3-місячного лікування одного пацієнта може коштувати 2800 доларів», – каже Кондратюк.

Він також додав, що єдиний препарат прямої дії, який поки що не отримав патентного захисту в Україні – це «Софосбувір».

Завдяки співпраці пацієнтських організацій і міністерства ціну вдалося зменшити до 300 доларів за упаковку сучасного препарату

«Щодо вартості нових ліків – насправді завдяки співпраці пацієнтських організацій і міністерства ціну вдалося зменшити до 300 доларів за упаковку сучасного препарату», – розповіла в коментарі Радіо Свобода директор державної установи «Центр громадського здоров’я» МОЗ Наталія Нізова.

За її словами, якщо людина «недолікована», її треба лікувати знову – більш вартісними препаратами.

Вплив на соціально-економічну ситуацію

Масовість вірусного гепатиту С загрозлива, переконана лікар Оксана Савенко. За її словами, поширення цієї хвороби у 4-5 разів вище, ніж ВІЛ-інфекції, а її масштабність досягла рівня пандемії.

Це реальна стратегічна небезпека для нації, оскільки більшість вражених цим вірусом – це люди працездатного й репродуктивного віку

«Вірус гепатиту С негативно впливає на соціально-економічну ситуацію. Це реальна стратегічна небезпека для нації, оскільки більшість вражених цим вірусом – це люди працездатного й репродуктивного віку», – зазначає фахівець.

Втім, сучасний рівень розвитку медицини дає можливість побороти недугу, оскільки нещодавно науковці розробили нові препарати прямої дії для боротьби з гепатитом С. Лікування препаратами прямої дії триває від 8 до 12 тижнів, вони майже не викликають побічних ефектів та є універсальними й можуть застосовуватися для різних генотипів гепатиту С.

Тим часом, Тетяна Донець, заступник голови комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я, зазначає, що головна проблема гепатиту С в Україні, це те, що реальні і статистичні дані відрізняються в декілька разів, оскільки офіційна статистика заявляє про 3% хворих, при реальних 9-ти.

Вона також додає, що потрібно зробити договори міжнародних закупівель ліків відкритими, а також створити конкурентний ринок, скасувавши монополію окремих компаній.

Коли Україна заявить про те, що у нас є проблема, можна буде говорити з виробниками про іншу вартість ліків

«Коли Україна заявить про те, що у нас є проблема, можна буде говорити з виробниками про іншу вартість ліків, бо є об’єм, а також можна буде отримувати донорські кошти, бо насправді ми отримуємо велике фінансування ВІЛ/СНІДу, але проблематика гепатиту С в Україні в 3-4 рази більша, якщо говорити про реальні дані», – додала заступник голови парламентського комітету з питань охорони здоров’я.

Фахівці наголошують на тому, що громадянам необхідно регулярно проводити медичне обстеження, адже це дозволить формувати чітку статистику захворюваності на гепатит в Україні і боротися із цим небезпечним вірусом.

Поки ж у МОЗ кажуть, що дія державної програми щодо боротьби з гепатитом С закінчилася і міністерство працює над створенням нової програми, долучаючи до цього неурядові громадські організації.

28 липня – Всесвітній день боротьби з гепатитами.

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