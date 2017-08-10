Україна є найменш вакцинованою в Європі – ЮНІСЕФ

Спалах кору серед українських дітей та поодинокі випадки правцю й інших інфекційних захворювань є наслідком відсутності системи протиепідемічного захисту та урядової політики щодо вакцинації загалом, стверджують неурядові експерти. Страх частини громадян перед вакцинацією або ж перебої з постачанням вакцин вони не відносять до головних причин проблеми. Між тим у МОЗ вважають, що спалах кору та значна частка українців без щеплень є наслідком саме страху перед вакцинуванням, який, на думку посадовців, штучно роздмухують медіа.

Лише близько 50% українських немовлят охоплені вакцинуванням проти кору, такі дані наводить Дитячий фонд ООН (UNISEF). За повідомленням цієї організації, нині Україна є найменш вакцинованою країною в Європі, що, за спостереженнями UNISEF стало наслідком певного дефіциту вакцин в Україні, який зберігається останні сім років, та страхів батьків щодо побічних ефектів від вакцинування.

Ці два чинники, стверджують в організації, за останні десять років зменшили частку вакцинованих від кору дітей удвічі, і нині їх лише близько 42%.

Тим часом спалах кору охопив Івано-Франківську область: захворіло понад 700 осіб, серед них – понад півтисячі дітей, повідомив Радіо Свобода головний лікар дитячої обласної лікарні Радослав Котурбаш. Він уточнив, що летальних випадків не було, але серед тих, хто захворів, є четверо вагітних. Половина хворих не були щеплені або щодо них «нема даних про вакцинацію», кажуть у дитячій обласній лікарні. Попередній спалах кору на Прикарпатті був у 2011–2012 роках, тож теперішній є прогнозованим. Раніше в МОЗ повідомили, що на кір в Україні лише в червні захворіли 473 людини, а загалом від початку року зареєстрували 962 випадки захворювання на кір.

Заступник міністра охорони здоров’я Олександр Лінчевський запевнив Радіо Свобода в тому, що Україна наразі забезпечена вакцинами майже на 100%. Отже, проблема на його думку – лише у страхові населення перед щепленнями, який, вважає посадовець, штучно підживлюють медіа.

Безграмотні журналісти, без жодного розуміння, про що йдеться, поширюють спотворену інформацію

«Ставлення пацієнтів, іноді ставлення лікарів до вакцинування – є катастрофічним. Низький рівень вакцинації в Україні пов’язаний з потужними «антивакцинальними» настроями. Такі настрої спровоковані медіа. Крапка. Безграмотні журналісти, без жодного розуміння, про що йдеться, поширюють спотворену інформацію. І ця інформація сприймається пацієнтами, іноді навіть поширюється на медичний персонал», – обурюється посадовець.

Україна немає чіткої державної політики щодо вакцинування та роз’яснення цієї теми – експерт

Експерт з медичної реформи Зоряна Черненко з такою позицією категорично не погоджується. Вона виділяє одразу кілька причин низького відсотка щеплених українців, і позиція медіа щодо вакцинування, на її думку, тут не є вирішальною.

Центр громадського здоров’я нічого не робить для розв’язання проблеми

​«Проблема є комплексною: перший чинник – немає чіткого управління епідемічним станом з центру. Стару систему прибрали, нової – не створили. Друге: закупівля вакцин регулярно затримується, а це в людей не вселяє довіри. Третє: немає державної політики щодо роз’яснення користі від вакцинації, тут уряд нічого не робить. Четверте: є законодавчі моменти, які не дають державі можливостей гарантувати епідеміологічну безпеку. «Антивакцинальні» заяви у медіа – це нормально, і це є давно. Але Центр громадського здоров’я нічого не робить для розв’язання проблеми. Тож відповідальність за ситуацію лежить цілковито на ньому та на МОЗ», – підсумовує аналітик.

Завідувач відділення педіатрії клініки «Борис» Анна Горбань вважає тривожну ситуацію з вакцинуванням в Україні закономірною.

«Це закономірні процеси в умовах, коли люди не довіряють вакцинації, лікарям, системі охорони здоров’я загалом. Ідеться про так звані контрольовані інфекції. Тому я вважаю злочинним той факт, що держава допускає факти захворювання дітей. Інфекції поширюватимуться швидко, бо насправді в Україні близько 30% громадян не мають тих чи інших щеплень», – попереджає лікар.

За даними українського Міністерства охорони здоров'я, за три перші місяці 2017 року 24% дітей віком до 1 року були повністю щеплені проти кору, 12,8% проти гепатиту В, 13,9% проти поліомієліту і 13,2% проти дифтерії, кашлюку та правця. Між тим, у МОЗ визнають, що багато дітей в Україні пропустили планову імунізацію протягом останніх кількох років, зокрема через гостру нестачу поставок вакцин. Через це, визнають у МОЗ, з’явилися окремі випадки захворювання на правець.

Українці ж у соцпережах звинувачують у спалаху інфекційних захворювань передовсім державу.

При цьому за статистикою Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), менш ніж половина дітей в Україні отримала щеплення від дифтерії, коклюшу та правця станом на 2016 рік. Така ж небезпечна ситуація, за даними ВООЗ, також спостерігається у Центральноафриканській Республіці, Нігерії, Сомалі, Південному Судані, Чаді, Екваторіальній Гвінеї та Сирії.