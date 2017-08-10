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10 Серпень 2017, Київ 21:32
Політика

Україна є найменш вакцинованою в Європі – ЮНІСЕФ

Спалах кору серед українських дітей та поодинокі випадки правцю й інших інфекційних захворювань є наслідком відсутності системи протиепідемічного захисту та урядової політики щодо вакцинації загалом, стверджують неурядові експерти. Страх частини громадян перед вакцинацією або ж перебої з постачанням вакцин вони не відносять до головних причин проблеми. Між тим у МОЗ вважають, що спалах кору та значна частка українців без щеплень є наслідком саме страху перед вакцинуванням, який, на думку посадовців, штучно роздмухують медіа.

Лише близько 50% українських немовлят охоплені вакцинуванням проти кору, такі дані наводить Дитячий фонд ООН (UNISEF). За повідомленням цієї організації, нині Україна є найменш вакцинованою країною в Європі, що, за спостереженнями UNISEF стало наслідком певного дефіциту вакцин в Україні, який зберігається останні сім років, та страхів батьків щодо побічних ефектів від вакцинування.

Ці два чинники, стверджують в організації, за останні десять років зменшили частку вакцинованих від кору дітей удвічі, і нині їх лише близько 42%.

Тим часом спалах кору охопив Івано-Франківську область: захворіло понад 700 осіб, серед них – понад півтисячі дітей, повідомив Радіо Свобода головний лікар дитячої обласної лікарні Радослав Котурбаш. Він уточнив, що летальних випадків не було, але серед тих, хто захворів, є четверо вагітних. Половина хворих не були щеплені або щодо них «нема даних про вакцинацію», кажуть у дитячій обласній лікарні. Попередній спалах кору на Прикарпатті був у 2011–2012 роках, тож теперішній є прогнозованим. Раніше в МОЗ повідомили, що на кір в Україні лише в червні захворіли 473 людини, а загалом від початку року зареєстрували 962 випадки захворювання на кір.

Заступник міністра охорони здоров’я Олександр Лінчевський запевнив Радіо Свобода в тому, що Україна наразі забезпечена вакцинами майже на 100%. Отже, проблема на його думку – лише у страхові населення перед щепленнями, який, вважає посадовець, штучно підживлюють медіа.

Олександр Лінчевський
Олександр Лінчевський

Безграмотні журналісти, без жодного розуміння, про що йдеться, поширюють спотворену інформацію
Олександр Лінчевський

«Ставлення пацієнтів, іноді ставлення лікарів до вакцинування – є катастрофічним. Низький рівень вакцинації в Україні пов’язаний з потужними «антивакцинальними» настроями. Такі настрої спровоковані медіа. Крапка. Безграмотні журналісти, без жодного розуміння, про що йдеться, поширюють спотворену інформацію. І ця інформація сприймається пацієнтами, іноді навіть поширюється на медичний персонал», – обурюється посадовець.

Україна немає чіткої державної політики щодо вакцинування та роз’яснення цієї теми – експерт

Експерт з медичної реформи Зоряна Черненко з такою позицією категорично не погоджується. Вона виділяє одразу кілька причин низького відсотка щеплених українців, і позиція медіа щодо вакцинування, на її думку, тут не є вирішальною.

Зоряна Черненко
Зоряна Черненко

Центр громадського здоров’я нічого не робить для розв’язання проблеми
Зоряна Черненко

«Проблема є комплексною: перший чинник – немає чіткого управління епідемічним станом з центру. Стару систему прибрали, нової – не створили. Друге: закупівля вакцин регулярно затримується, а це в людей не вселяє довіри. Третє: немає державної політики щодо роз’яснення користі від вакцинації, тут уряд нічого не робить. Четверте: є законодавчі моменти, які не дають державі можливостей гарантувати епідеміологічну безпеку. «Антивакцинальні» заяви у медіа – це нормально, і це є давно. Але Центр громадського здоров’я нічого не робить для розв’язання проблеми. Тож відповідальність за ситуацію лежить цілковито на ньому та на МОЗ», – підсумовує аналітик.

Завідувач відділення педіатрії клініки «Борис» Анна Горбань вважає тривожну ситуацію з вакцинуванням в Україні закономірною.

«Це закономірні процеси в умовах, коли люди не довіряють вакцинації, лікарям, системі охорони здоров’я загалом. Ідеться про так звані контрольовані інфекції. Тому я вважаю злочинним той факт, що держава допускає факти захворювання дітей. Інфекції поширюватимуться швидко, бо насправді в Україні близько 30% громадян не мають тих чи інших щеплень», – попереджає лікар.

За даними українського Міністерства охорони здоров'я, за три перші місяці 2017 року 24% дітей віком до 1 року були повністю щеплені проти кору, 12,8% проти гепатиту В, 13,9% проти поліомієліту і 13,2% проти дифтерії, кашлюку та правця. Між тим, у МОЗ визнають, що багато дітей в Україні пропустили планову імунізацію протягом останніх кількох років, зокрема через гостру нестачу поставок вакцин. Через це, визнають у МОЗ, з’явилися окремі випадки захворювання на правець.

Українці ж у соцпережах звинувачують у спалаху інфекційних захворювань передовсім державу.

При цьому за статистикою Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), менш ніж половина дітей в Україні отримала щеплення від дифтерії, коклюшу та правця станом на 2016 рік. Така ж небезпечна ситуація, за даними ВООЗ, також спостерігається у Центральноафриканській Республіці, Нігерії, Сомалі, Південному Судані, Чаді, Екваторіальній Гвінеї та Сирії.

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