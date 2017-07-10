В Україні цього року зафіксовано спалах захворювання на кір. У США кір з’являється серед населення з низьким рівнем вакцинації. За перші 6 місяців цього року в країні зареєстровано 108 випадків захворювання, що у межах середньої статистики. Американські лікарі закликають батьків не ігнорувати вакцинацію дітей, адже 90% людей, які не мають щеплення проти кору, підхоплюють хворобу.

Багато людей думають, що кір – це лише одне з багатьох дитячих захворювань. Мовляв, з’являється він у формі висипів і лихоманки, і швидко минає. Проте медики вважають інакше.

Коли виникає спалах кору, частина тих, хто хворіє, отримує серйозні ускладнення

«Кір не є тривіальним захворюванням. Коли виникає спалах кору, частина тих, хто хворіє, отримує серйозні ускладнення», – говорить голова інституту інфекційних захворювань Ентоні Фаучі.

В окремих випадках кір може назавжди пошкодити мозок і залишити дитину сліпою або глухою. Крім того, ця хвороба вбиває.

«До винайдення вакцини проти кору у США від цього захворювання щороку гинуло близько півтисячі дітей, а до лікарень потрапляли 50 тисяч», – професор медичного коледжу Бейлор Пітер Готез.

Більшість хворих на кір відчувають покращення протягом перших двох тижнів, але наслідки хвороби можуть бути довготривалими.

Якщо дитина перехворіє на кір, її імунна система слабшає, а сама малеча стає чутливішою до інших інфекцій

«Якщо дитина перехворіє на кір, її імунна система слабшає, а сама малеча стає чутливішою до інших інфекцій», – розповідає представниця Всесвітньої організації охорони здоров’я Флавія Бустеро.

Вірус передається повітряно-крапельним шляхом через чхання чи кашель. При цьому одна людина може заразити 18 інших, а ті, у свою чергу, інфікують ще десятки. Так кількість хворих тільки росте, при чому 90% тих, хто не зробив щеплення, заражаються вірусом. Обходить ця хвороба лише щеплених проти неї і тих, хто раніше переніс кір.

Вірус кору залишається на ручках дверей, столах і будь-яких поверхнях протягом двох годин. Щоб заразитися, достатньо лише доторкнутися до них.

«Цей вірус неймовірно заразний, і діти, котрі хворіють на кір, насправді опиняються у небезпеці. Все це дуже і дуже серйозно», – застерігає педіатр Гоуп Скот.

Першими ознаками кору є нежить, кашель і лихоманка. А ще червоні висипи. Американська академія педіатрії закликає лікарів проводити роз’яснювальну роботу з батьками, які не хочуть вакцинувати своїх дітей.

«Ми будемо працювати з такими сім’ями, доки їхнім дітям не виповниться близько двох років – це термін, до якого у них буде можливість зробити щеплення. Але якщо до того часу вони цього не зроблять, ми попросимо їх до нас більше не приходити», – пояснює педіатр Гоуп Скот.

Єдиний найкращий спосіб запобігти кору – отримати дві дози вакцини проти нього. Центри контролю і профілактики захворювань рекомендують вакцинувати дітей на другий день після народження і згодом, у віці 4-6 років. Вони кажуть: ці дві дози можуть захистити їх у 97% ситуацій, коли відбуватимуться спалахи цього захворювання.