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26 Вересень 2017, Київ 15:35
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Американські медики єднаються у Львові заради порятунку дітей (відео)

Американські медики єднаються у Львові заради порятунку дітей (відео)
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Вже всьоме команда лікарів зі США під керівництвом професора Гарвардської медичної школи Геннадія Фузайлова завітала до України. Медики допомагають дітям боротися із наслідками важких опікових травм, які вони отримали через нещасні випадки. Проект є цілком волонтерським. У рамках цієї місії пластичні хірурги обстежать 190 дітей із різних областей України – серед них оберуть 52-х пацієнтів для проведення оперативного втручання. В рамках проекту вперше в Україні застосують ефективний лазер UltraPulse CO2 (Lumenis).

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