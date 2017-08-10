Ірина Садов’як офіційно очолила «Охматдит» – МОЗ

Переможниця конкурсу на посаду головного лікаря дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» Ірина Садов’як підписала контракт і офіційно призначена на цю посаду з 9 серпня, повідомив у Facebook заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

Він також опублікував наказ МОЗ щодо цього.

«У Ірини особливий контракт. В ньому є перелік чітких завдань щодо реформування лікарні з термінами їх виконання. Серед них - автономізація лікарні, запровадження госпітальної інформаційної системи, впровадження сучаних клінічних протоколів, перебудова системи закупівель ліків. Все це підготує лікарню до переходу на замовлення державою послуг. Важливим викликом буде також успішне завершення будівництва нового корпусу», – написав Ковтонюк.

За словами заступника міністра, через рік Ірина Садов’як має звітувати за перші результати.

Ім’я переможця конкурсу на посаду голови «Охматдиту» в МОЗ назвали 31 травня цього року.

Конкурс оголошували вдруге. Під час першого конкурсу члени комісії не обрали переможцем жодного з кандидатів.

Минулого тижня комісія розглянула подані кандидатами документи вдруге і вирішила допустити до участі в наступному етапі конкурсу сімох претендентів, чиї документи відповідали вимогам. Перевіряли також відповідність кандидатів кваліфікаційним вимогам.

Усього для участі у конкурсі документи подали дев’ять претендентів минулого, і ще 10 цього разу.