МОЗ України ухвалило рішення про оплату лікування за кордоном для 47 людей

Міністерство охорони здоров’я ухвалило рішення про оплату лікування за кордоном для 47 людей.

Як повідомляє прес-служба міністерства,Мінфін погодив виділення додаткових 186 мільйонів гривень.

МОЗ підготувало інформаційні листи для закордонних клінік про гарантію оплати за лікування.

У 2017 році державним бюджетом України на програму «Лікування громадян України за кордоном» МОЗ виділило понад 203 мільйони гривень, на ці кошти направили на лікування до закордонних клінік 74 людини, у тому числі 34 дитини.

За даними урядового порталу, на 2016 рік за програмою закордонного лікування в державний бюджет було закладено 203,9 мільйонів гривень, ця сума дозволяла компенсувати витрати на лікування за кордоном 75 особам. Згодом на програму через перерозподіл видатків у бюджеті МОЗ виділили додатково 183,8 мільйона гривень.