МОЗ: у Харкові зареєстрували випадок захворювання на малярію

У Харкові зареєстрували випадок захворювання на малярію.

Як повідомляє прес-служба Харківського обласного лабораторного центру МОЗ, зареєстрований завізний випадок малярії у іноземця, який побував у місті Конакрі (Республіка Гвінея).

За даними центру, у хворого з 23 серпня з’явились скарги на підвищення температури тіла до 39° С, мороз, слабкість, а 25 серпня він вперше звернувся до лікарів, де у ході клінічного обстеження встановили діагноз малярії.

Малярія входить до групи захворювань, які важко піддаються лікуванню, що робить малярію небезпечною для здоров’я. Після відвідування країни з тропічним кліматом у разі виникнення лихоманки, головного болю, болю у м’язах рекомендують негайно звертатися до медиків.