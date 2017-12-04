Американська преса обговорює подальші санкції проти Москви. Мова про російських олігархів та «кремлівських дітей». Удар пропонують нанести не по всім без винятку володарям великого капіталу, а сформувати «чорні списки» прицільно – щоб досягти максимального ефекту. Навіть термін називають, коли це може відбутися, – кінець січня-початок лютого наступного року. Звідки ці прогнози і хто потрапить під прес американської санаційної машини в ексклюзивному інтерв’ю «Радіо Свобода» розповів провідний експерт «Атлантичної Ради» Андерс Ослунд.