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04 Грудень 2017, Київ 14:23
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«Санкції не скасують, поки Росія не забереться з Донбасу» – Андерс Ослунд (відео)

«Санкції не скасують, поки Росія не забереться з Донбасу» – Андерс Ослунд (відео)
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Американська преса обговорює подальші санкції проти Москви. Мова про російських олігархів та «кремлівських дітей». Удар пропонують нанести не по всім без винятку володарям великого капіталу, а сформувати «чорні списки» прицільно – щоб досягти максимального ефекту. Навіть термін називають, коли це може відбутися, – кінець січня-початок лютого наступного року. Звідки ці прогнози і хто потрапить під прес американської санаційної машини в ексклюзивному інтерв’ю «Радіо Свобода» розповів провідний експерт «Атлантичної Ради» Андерс Ослунд.

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