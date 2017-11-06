Справа не в пенсіях – Ослунд прокоментував заяви МВФ щодо України

Є два висновки із заяв МВФ щодо України, поділився своїми міркуваннями в коментарі Українській службі «Голосу Америки» експерт аналітичного центру Atlantic Council Андерс Ослунд:

1. створення Антикорупційного суду є абсолютно непохитною передумовою для наступного траншу МВФ;

2. ще одна абсолютна передумова – це те, що газові ціни мають бути ринковими, тобто, пристосованими до ринкового рівня.

Ослунд переконаний, що питання пенсійної реформи – це побіжне питання.

МВФ недооцінює корупцію в Україні, переконаний німецький економіст Тімоті Еш.

«Представник МВФ каже, що корупція коштує країні 2 відсотки ВВП на рік, що менше ніж 2 мільярди доларів. Думаю, насправді це може бути більшим», – наголосив він у Twitter.

Пенсійна реформа, приватизація, ринкові ціни на газ та створення Антикорупційного суду – такі умови отримання Україною п’ятого траншу МВФ назвав постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, повідомляє преса.

Ця заява не додала оптимізму західним оглядачам стосовно шансів України отримати наступний транш.

«Через питання про ціни на газ, пенсії та земельну реформу, видається, що Україна не зможе виконати програму МВФ ще певний час. Шкода», – заявив аналітик інституту Brookings Стівен Пайфер.

А от український уряд більш оптимістичний стосовно оцінки МВФ проходження реформ. «Я думаю, що у них зауважень ніяких не буде», – сказав міністр фінансів України Олександр Данилюк, коментуючи Українській службі «Голосу Америки» очікувану реакцію міжнародних фінансових організацій на прийняту пенсійну реформу.

Перебуваючи в США Данилюк намагався донести до МВФ позицію щодо ціни на газ: «Ми видобуваємо газ. У нас є своя економіка цього сектору, є певні альтернативи. Ось це і буде встановлювати ціну», – сказав Данилюк.

Прозора приватизація – ще один елемент програми МВФ є серед пріоритетів уряду, запевнив Данилюк, перебуваючи у Вашингтоні.