Якою відтепер буде пенсія?

Для кого підвищаться пенсії? Зростання відбудеться для понад 9 мільйонів пенсіонерів, практично для всіх категорій. Найбільше зростання буде в тих людей, які платили більші відрахування до бюджету. «Я думаю, що це справедливий підхід: хто платив більше, більше й отримає. Вони мають великий стаж, велику заробітну плату і для них буде максимальне підвищення, адже деякі з них із 2014 року не отримали жодної копійки підвищення», – пояснює Микола Шамбір. До цього було осучаснення у 2012 році, деяку індексацію проводили до 2014 року, але відтоді пенсії не підвищуються і саме ці пенсії будуть перераховані, зазначає заступник міністра. «Не можу сказати розмір пенсії кожної людини, бо потрібно при цьому знати стаж і заробітну плату, але можу сказати, що є такі, які зростуть досить суттєво. Є навіть такі, які підвищаться в 2-2,5 рази». Крім цього підвищаться мінімальні розміри. Мінімальний розмір пенсії складатиме 1452 гривні, що на 140 гривень більше, ніж було. Перерахунок здійсниться з 1 жовтня 2017 року автоматично, запевняють в Мінсоцполітики

Як розрахувати свою пенсію? Є три складових для розрахунку: коефіцієнт стажу, коефіцієнт заробітної плати і середня заробітна плата. Коефіцієнт стажу – це 1% за кожен рік стажу (раніше складав 1,35%). Єдиний показник середньої зарплати за останні 3 роки (2014-2016) складає 3764,4 гривні. «Тобто, якщо людина відпрацювала 25 років (із 2018 року це мінімальний стаж), значить 0,25 коефіцієнт. Коефіцієнт зарплати людини може бути абсолютно різний, залежно від того, де вона працювала і яку зарплату отримувала. Це співвідношення зарплати людини до середньої зарплати по Україні. Якщо, наприклад, вона в чотири рази була більша, то можна легко прорахувати пенсію: 4 помножити на 0,25 – це буде одиниця, 3764,4 гривні – середня заробітна плата по Україні, тож, відповідно, пенсія буде саме такою для цієї людини – 3764,4 гривні. Залежно від стажу і заробітної плати кожна людина може обчислити свою пенсію», – наголошує заступник міністра.

Був трудовий, став страховий – у чому різниця? Поняття «страхового стажу» було введено у 2004 році. «Весь той стаж, який був до 2004 року, був трудовим стажем. Але норма закону така: все, що було до 2004 року в повному обсязі зараховується в страховий стаж, саме тому немає чого боятися – весь стаж, який людина заробила, все залишається», – пояснює Микола Шамбір. У чому різниця? В тому, що з 2004 року стаж – це той період, за який сплачено страхові внески.

Навчання у виші – це страховий стаж? Стосовно навчання: до 2004 року навчання входило в трудовий стаж і відповідно увійшло у страховий. «Після 2004 року навчання також включається у страховий стаж, але при сплаті страхових внесків. Ці страхові внески можуть бути зроблені будь-коли – чи при навчанні, чи після нього, чи перед виходом на пенсію», – зазначає заступник міністра соціальної політики.

А як щодо стажу під час відпустки з вагітності? Ухвалений документ передбачає, що до страхового стажу включений такий період: відпустка у зв'язку з вагітністю в період з 1 січня 2004 року по 30 червня 2013 року включно. Чому саме цей період? «Щодо відпустки по вагітності та пологів: до 2004 року вона враховувалась в трудовий стаж і увійшла потім у страховий. Із 2014 року вона враховується, адже за людину сплачує внески вже підприємство. І виходить, що період з січня 2004 року по 30 червня 2014-го випав, і саме тому ми ухвалили рішення, що він зараз буде зараховуватися до страхового стажу», – пояснює Микола Шамбір. Тобто, період відпустки по вагітності зараховується до стажу. А норма закону має виправити прогалину, яка була наявна в законодавстві, пояснюють в міністерстві.

І скільки треба працювати до пенсії? Мінімальний страховий стаж із 2018 року для виходу на пенсію у 60 років складе 25 років. «При цьому мінімальний стаж на сьогоднішній день складає 15 років і ця норма залишається, як норма для мінімального стажу. Але вихід на пенсію, якщо немає 25 років страхового стажу, буде здійснений пізніше», – пояснює заступник міністра. Після 2018 року вимога з мінімального страхового стажу буде збільшуватись щорічно на 1 рік. І через 10 років, у 2028-му, остаточна вимога для призначення пенсії буде 35 років страхового стажу.

Приховане підвищення пенсійного віку? У Мінсоцполітики заперечують критику стосовно прихованого підвищення пенсійного віку. «За стандартом, якщо підвищується вік, то раніше цього віку ніхто вийти не може. В даному випадку ми зробили мікс. Людина, яка працювала все життя, сплачувала внески і яка заробила пенсію – в неї пенсійний вік не знищується. Тому говорити про те, що збільшується вік, не можна. В нас немає збільшення пенсійного віку», – наголошує Шамбір. Не може бути однакових умов для людини, яка працювала 15 і 35 років, вважають в міністерстві. «Ми не підвищили вік, а встановили справедливість, коли людина, яка більше працювала, для неї незмінні умови, а та, яка не працювала, то мінімальний страховий стаж залишається 15 років – право на пенсію в неї буде, але вона буде отримувати її з більш пізнього віку», – зазначають в міністерстві.

Тепер можна працювати на пенсії без обмежень? Працюючим пенсіонерам занижували пенсій на 15%, тобто виплачували пенсії не в повному розмірі. Тепер цю норму вирішили скасувати. «Принципове рішення уряду: людина, яка заробила свою пенсію, має її отримувати. Пенсія – це не те, що дарується державою, а те, що людина заробила. Якщо вона заробила, вона повинна її отримувати. Крім того, людина, яка працює, має якнайдовше залишатися в активному житті», – підтверджує скасування норми Микола Шамбір

Бонус для трудоголіків? Із 2028 року запроваджується можливість піти на пенсію достроково. Якщо людина напрацювала 40 років стажу, то може вийти на пенсію за бажанням! Тобто, якщо ви в 17 років почали працювали, то зможете вийти на пенсію не в 60, а в 57 років.

Що зі спецпенсіями прокурорам, суддям, вченим, держслужбовцям? Спецпенсії більше не будуть призначати, питання залишається лише стосовно пенсії за вислугою років для військових, зазначає заступник міністра. «Всі спеціальні пенсії прибираються: якісь повністю, якісь мають перехідні норми. Наприклад, по державній службі була перехідна норма, що для тих людей, які вже набули право на таку пенсію, за ними це право залишається. В основному всі спеціальні пенсії прибираються. Але люди, які їх вже отримували, будуть отримувати й надалі – ніякого зменшення не буде. Правильно йти шляхом того, щоб менші пенсії підтягувати до великих. Саме цим шляхом ми і пішли», – зазначає Микола Шамбір. Скасували вихід на пенсію за вислугу років. Але якщо у вас вже є 25 років вислуги, то право залишається і ніхто його не забере, ви зможете вийти на пенсію будь-коли, пояснюють у Мінсоцполітики. «Єдина особливість – пенсія за вислугу років призначається при звільненні з роботи. Це означає, що їй треба звільнятися, людина може продовжувати працювати, а коли вона звільниться, то їй буде призначена пенсія за вислугою років», – зауважує заступник міністра.

Якщо людині 60 років і в неї немає 25 років страхового стажу? Є три варіанти, як роз’яснює Микола Шамбір Перший. Якщо стаж становить 24 роки 9 або 11 місяців, то людина може 1 місяць або 1 рік допрацювати і вийти на пенсію в тому віці, коли людина допрацює цей стаж. Другий варіант. Якщо людина наразі не працює і їй не вистачає стажу в якійсь певній кількості, то можна докупити стаж – сплатити за ті періоди, за які не було внесків. Третій варіант. Запроваджений перехідний період у три роки, коли людина може вийти на пенсію в 60 років, але це буде не пенсія, а державна соціальна допомога і до призначення пенсії вона буде отримувати таку допомогу.

Купити стаж? В законопроекті було обмеження, що можна докупити не більше від двох років, але в остаточному варіанті це обмеження зняте. «На сьогоднішній день мінімальний страховий внесок становить 704 гривні в місяць – це 22% відсотки від мінімальної зарплати в 3200 гривні, але для докупки стажу ця сума множиться на 2», – пояснює Шамбір. Вартість купівлі одного року страхового стажу таким чином складе близько 17 тисяч гривень.

Хто зможе достроково піти на пенсію? Зберігається право на достроковий вихід на пенсію для: матерів, які виховали 5 дітей або інвалідів з дитинства (у 50 років);

військових – учасників бойових дій (55 років);

ліліпутів та диспропорційних карликів (40/45 років);

артистів (за наявності вислуги від 20 до 35 років);

журналістів, у разі поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання службових обов’язків у місцях надзвичайних подій;

чорнобильців (із зниженням пенсійного віку).

Якщо людина не заробила собі на пенсію? Якщо в людини немає навіть 15 років стажу, то їй може бути призначена державна соціальна допомога. «Зараз це відбувається в 63 роки, буде в 65 років», – наголошує Микола Шамбір.

Як буде мінятися пенсія з огляду на інфляцію? Якщо в людини немає навіть 15 років стажу, то їй може бути призначена державна соціальна допомога. «Із 2019 року включається механізм індексації пенсій і незалежно від рішень уряду та парламенту пенсії будуть індексуватися постійно щороку. За змішаним показником: 50% від зростання інфляції, 50% від зростання заробітної плати. Це той мікс, який дозволяє при великих стрибках одного чи іншого показника вирівнювати і тримати той рівень, який буде збалансований», – каже заступник міністра.