Важливий не вік, а стаж: нова пенсійна реформа в Україні набуває чинності

Юлія Дрозд

В Україні набуває чинності нова пенсійна реформа. Закон Верховна Рада ухвалила на початку жовтня. Що саме зміниться для українських пенсіонерів?

До проекту закону від уряду депутати внесли понад півтисячі правок. Ухвалити реформу парламент вмовляв особисто прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Президент Петро Порошенко в своєму Facebook заявив: вона допоможе підвищити пенсії для 9 мільйонів українців.



Що ж у результаті змінюється?

Найбільш відчутна зміна: пенсії піднімуть вже цього місяця: мінімальна тепер становить 1452 гривні (приблизно 55 доларів), а не 1312, як раніше.

Вихід на пенсію тепер залежить не від віку, а від робочого стажу. Відпрацювавши мінімальні 15 років можна вийти на пенсію в 65. Тим, хто не встиг накопичити потрібний стаж, держава допоможе тимчасовими виплатами. З великим стажем на пенсію можна вийти ще раніше.

Трудовим стажем тепер також вважаються військова служба, декретна відпустка і навчання у вузі. Пенсіонери, які працюють, більше не платять податки з пенсії.

Рівень виплат прив’язується до середньої зарплати: за останні три роки ця сума зросла більш ніж удвічі.

Юлія Руда, аналітик Центру економічної стратегії пояснює, що реформа найбільше торкнеться нинішніх пенсіонерів, особливо тих, хто вийшов на пенсію до 2015 року: «Виплати будуть перераховані відповідно до нинішнього рівня середньої зарплати. Збільшення буде від 100-300 до тисячі гривень. Наприклад, якщо людина вийшла на пенсію у 2007 році, її пенсія зараз буде втричі вища».

Окрім того, реформа скасувала спецпенсії для держслужбовців, прокурорів, депутатів і запустила накопичувальну систему. Вона запрацює з 2019 року.

«Людина віддає зі своєї зарплати від 2 до 7 відсотків на індивідуальний рахунок у спеціальний фонд. Але як працює накопичувальна система у світі? – пояснює Руда. – Ці гроші вкладаються в різні інвестиційні інструменти, наприклад, акції або боргові папери компаній, яким довіряють. Так ось, якщо подивитися на інвестиційний портфель українських пенсійних фондів, то це в основному українські банки або українські державні облігації».

Такі вкладення, кажуть фахівці, ризиковані, адже українська економіка не застрахована від потрясінь. Тому українцям радять все ж відкладати гроші на пенсію самостійно.

Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»