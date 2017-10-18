Порошенко має бути дуже обережним із нинішніми протестами – західні оглядачі й журналісти про події в Києві

Олексій Кузьменко

Низка західних оглядачів називає «новою нормою» для України протести за «велику політичну реформу» під Верховною Радою в Києві, які об'єднали молодих політиків-реформаторів, яких в останні роки розхвалювали на Заході, контроверсійного екс-президента Грузії Саакашвілі та представників волонтерських підзрозділів, яких на Заході пов'язують з українськими олігархами.

«Нічого особливо контроверсійного у цьому немає. Це нова норма для щоденної української політики», – прокоментував склад учасників мітингів під Верховною Радою 17 жовтня Александр Кларксон, політолог-міжнародник, викладач Королівського коледжу в Лондоні.

Із подіями, описаними Джорджем Орвеллом у повісті-антиутопії «Колгосп тварин» порівняв мітинги під Верховною Радою Шон Волкер, кореспондент британського видання The Guardian у Москві.

«Схоже, що Україна проходить через наступу фазу пост-Майдану, яка викликає аналогії із сюжетом «Колгоспу тварин» Джорджа Орвелла...» – твітував Волкер напередодні.

«Колгосп тварин» розповідає про переродження революційного суспільства від ідей рівності до диктатури.

Протестувальники в Києві вимагають створення антикорупційного суду, зміни виборчої системи, зняття недоторканності народних депутатів.

В акції «Всеукраїнський збір» за «велику політичну реформу» під будівлею Верховної Ради взяли участь активісти політсил та громадських об'єднань «Рух нових сил», «Альтернатива», «Демальянс», рух «Чесно», добровольці батальйону «Донбас» на чолі з народним депутатом Семеном Семенченком, представники політичної партії «Національний корпус», основою якої є активісти громадської організації Цивільний корпус «Азов», колишні військовослужбовці полку «Азов».

«Євромайдан стає Зеромайданом», – написав після подій вівторка 17 жовтня Адріан Каратницький, експерт аналітичного центру Atlantic Council у Вашингтоні.

«Насильство, нетерпимість, демагогія, репресії. Візитівки Саакашвілі: Гайль Міхо! Гайль Міхо! Гайль Міхо!» – також зазначив Каратницький. Даний експерт тривалий час критикує екс-президента Грузії. Свого часу він прогнозував, що призначення Саакашвілі на посаду голови Одеської ОДА не принесе позитивних результатів.

Сам Міхеїл Саакашвілі на своїй сторінці у Facebook засудив насильство на мітингу, зокрема проти народного депутата Барни, якого він власноруч рятував у небезпечній ситуації на протесті.

«Закликаю всіх стримувати емоції і не піддаватися на провокації, щоб не нашкодити нашій спільній і дуже шляхетній справі», – написав Саакашвілі.

У перебігу мітингу також постраждав співробітник Національної поліції. Народний депутат Мустафа Найєм, один із організаторів заходу, відзначив, що правоохоронець сам спровокував насильство, а учасники події не вдавались до провокацій.

Його слова заперечив Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ України.

«Мустафа Найєм, Єгор Соболєв, Василь Гацько, Сергій Лещенко та Міхеїл Саакашілі вчора багато заявляли, що мітинг біля Верховної Ради носить ненасильницький характер. Це відверта, нагла брехня! Організатори мітингу закликали під свої прапори провокаторів, котрі прийшли з єдиною метою: бити й громити», – заявив Геращенко у Facebook, додавши промовисте відео.

Між тим Адріан Каратницький вказав на невисоку явку на мітингу, але зауважив, що її не можна сприймати як буцімто ознаку незацікавленості українців у реформах.

«Спроби Саакашвілі зібрати масовий мітинг, очевидно, провалились... Між тим невисока явка на мітингу характеризує саме невпорядкований «рух», на лідерство в якому претендує Саакашвілі. Явка не є показником настроїв у суспільстві. Українці хочуть сильніших заходів проти корупції та прогресу в царині реформ. Між тим, вони, схоже, не хочуть досягти цих цілей у компанії найбільшого демагога й фальшивки в Україні», – зауважив Каратницький.

При цьому експерт також дав пораду українським політикам-реформаторам Мустафі Найєму та Андрію Садовому:

«Я сподіваюсь, що такі люди, як Найєм та Андрій Садовий завчать урок, який дали протести 17 жовтня. Бережіть свою гідність і тримайтесь подалі від авторитарного політика й серійного брехуна».

На адресу Порошенка у зв'язку з протестами в Києві висловився Тімоті Еш, британський економіст, який спеціалізується на аналізі ситуації в Україні:

«Порошенко має дуже обережно поводитись із цією ситуацією. Плюс йому справді потрібно показати прогрес у царині боротьби з корупцією».