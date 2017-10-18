Наметове містечко «за реформи»: заблокований парламент, сутички та затримані

Сутички, штовханина, спроба знести намети протестувальників та затримання частини з них. Так виглядали 18 жовтня протести під Верховною Радою у Києві, організовані опозиційними партіями та громадськими рухами. Активісти вимагають якнайшвидшого створення антикорупційного суду, створення пропорційної виборчої системи за відкритими списками та скасування депутатської недоторканності. Утім, до цих питань парламент готовий взятися у четвер, 19 жовтня, лише після голосування за медичну реформу. Протестувальники ж планують лишатися в наметах біля парламенту до повного виконання їхніх вимог.

Собаки, металеві огорожі, кількатисячні кордони поліції, а за ними – військові намети протестувальників. Так виглядав урядовий квартал столиці України в середу, 18 жовтня.

За порядком нині стежать близько трьох тисяч поліцейських і вояків Національної гвардії України, повідомили у поліції Києва У залежності від ситуації, кількість правоохоронців може змінюватися, додали в поліції. Посилені заходи безпеки пов’язані з акцією протесту біля Верховної Ради України, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити антикорупційний суд і внести зміни до виборчого законодавства.

«У центрі міста, на проїжджій частині вулиці Грушевського, мітингувальники розбили намети, що значно ускладнило рух у столиці. Ми звертаємося до громадян поставитися із розумінням за тимчасові незручності, у зв’язку із перекриттям дорожнього руху та додатковими заходами, пов’язаними із перевіркою документів», – заявив керівник київської поліції Андрій Крищенко.

За його словами, для недопущення правопорушень учасників мирних заходів перевірятимуть «на фільтраційних пунктах та вибірково ручними металошукачами». У деяких громадян також перевірятимуть документи, які посвідчують їхню особу, заявив керівник поліції Києва.

Поліція закликає утриматися від провокацій, на які силовики обіцяють реагувати відповідно до вимог чинного законодавства.

Однак без провокацій не обійшлося. Коли учасники масових заходів, які ночували перед парламентом у наметах і облаштували там польові кухні, спробували пронести до свого табору продукти та воду, дрова і спальні мішки, поліція їх зупинила, і зрештою завдяки штовханині частину речей пронесли, частину – перекинули через голови поліцейських.

Заступник голови фракції «Самопоміч», голова парламентського комітету з запобігання та протидії корупції Єгор Соболєв, взявши слово перед поліцією та протестувальниками, заявив, що силовики виконують злочинні накази, і, зрештою – повторять долю спецпідрозділу «Беркут».

«Ви разом з вашими керівниками – втечете, як це зробили всі командири «Беркуту». Потім вас, хлопці, судитимуть, і кинуть до в’язниці з кримінальниками. І тоді ви будете пояснювати, якого х…а ви тут стояли і чому ви заважали людям. Люди, які, до речі, стоять за антикорупційний суд, за реформи, потрібні всім нам, і вам в тому числі, хотіли просто принести спальники і каримати, щоб не спати на асфальті», – обурювався депутат.

Після сутичок ветерани добровольчих батальйонів, які долучилися до протестувальників, утворили кордон навпроти кордону поліції, щоб, за їхніми словами, захищати від силовиків наметове містечко. З-поміж них виділялися активісти у чорному одязі, з шевронами батальйону «Донбас».

Анатолій Виногродський, другий командир батальйону «Донбас», який оранізував охорону протесту, заявив журналістам, що правоохоронці порушують право людей на вільне пересування вулицями Києва, і саме цим спонукали ветеранів до активних дій.

Зрештою, по обіді сутички продовжилися: поліція спробувала знести один з наметів і затримала одинадцятьох протестувальників, які чинили найбільший опір цьому. Вони перебувають у Печерському відділку Нацполіції, трьох з них вже відпустили, повідомили в МВС. Кілька опозиційних депутатів спробують визволити їх, заявив депутат від «Самопомочі» Семен Семенченко. Він перед цим спробував блокувати автівку із затриманими.

Активісти мають намір стояти доти, доки парламент не проголосує за всі ті реформи, заради яких, як наголошують, вони вийшли на мітинг.

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій анонсував, що за зміну виборчого законодавства, скасування депутатської недоторканості та створення антикорупційного суду парламент візьметься не раніше четверга, бо перед цим «має ухвалити медреформу».

Між тим протестувальники заявляють про намір паралельно пікетувати Адміністрацію президента, оскільки саме Петро Порошенко, на їхню думку, блокує реформи. Напередодні Порошенко заявив, що саме він є ініціатором виборчої та антикорупційної реформ, відтак згоден з вимогами мітингувальників.

Водночас він закликав їх та поліцію забезпечити мирний характер протесту.