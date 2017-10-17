Ніяких майданів, ніяких дурниць – Дерев'янко про протест біля Ради

Позафракційний народний депутат та учасник акції Юрій Дерев'янко наголошує на тому, що протест, який наразі триває під парламентом, носить винятково мирний характер:

«Сьогодні мирна акція, ненасильницька, жодних майданів чи якихось дурниць. Сьогодні небайдужі українці, громадяни, хочуть поставити три вимоги. Це можна умовно назвати антикорупційними вимогами», – сказав він в ефірі «Ранкової Свободи».

​За словами депутата, учасники акції вимагають зміни виборчого законодавства.

«Насправді це не просто нове виборче законодавство, це заборона політичної реклами під час виборів – телевізійної, бордової – це відкриті партійні списки, які руйнують внутрішньопартійну корупцію, це зменшення вартості проведення виборів», – перераховує Дерев’янко. На його переконання, влада формується з моменту визначення правил, за якими проходять вибори.

Також на порядку денному протестувальників створення Антикорупційного суду. Нещодавно президент Порошенко задекларував готовність до створення цієї установи, але, за словами Дерев’янка, ще не подав до Верховної Ради відповідний законопроект 6011, вже буцімто схвалений Венеційською комісією.

«Важливо завершувати ті справи, які почали НАБУ та антикорупційна прокуратура, через незалежний суд, на який не має впливу президент, на який не мають впливу інші і який може завершувати ці розслідування», – впевнений парламентар.

Остання з ключових вимог ініціаторів акції – скасування депутатської недоторканності.

Дерев’янко запевняє, що учасники акції мають на меті в першу чергу конструктивний діалог із владою, щоб нагадати про її обов’язки, й готові мітингувати не тільки під парламентом, а й, у разі потреби, під Адміністрацією президента.

«Коли є мирний, спокійний діалог, коли люди звертаються і кажуть: «слухайте, досить, як так може бути? Ви нам обіцяєте, ми вам нагадуємо, дивіться, ми прийшли ще раз нагадати, давайте будемо робити». Якщо вони і в цьому випадку будуть ігнорувати, мені здається, що це є величезна неповага до українського народу», – переконаний народний депутат.

А депутат від «Блоку Петра Порошенка» Сергій Мельник, коментуючи заяви протестувальників, зазначає, що загалом вимоги резонують із запитами українського суспільства.

«На першому місці, я відчуваю, суспільство вимагає антикорупційні суди, наступне – це скасування недоторканності. Я скажу, що тут є зареєстрований законопроект 6773, де 157 депутатів підписалось і я підтримав цей законопроект», – розповідає депутат.

Якщо по скасуванню депутатської недоторканності, на думку Мельника, вже можна робити перші кроки, то з двома іншими змінами доведеться зачекати. Так, впровадження пропорційної виборчої системи вимагає узгодження окремих деталей – наприклад, установлення прохідного відсотка голосів.

«Пропонується (знизити – ред.) з 5% до 3%, мені здається, що можна було ще менше, 1% чи 2%, щоб все-таки нові політичні сили зайшли. Рано чи пізно ми повинні відходити від авторитарних партій ідеологічного спрямування», – переконаний Сергій Мельник.

На відміну від Юрія Дерев’янка, він каже, що законопроект про антикорупційні суди дістав декілька зауважень він Венеційської комісії, а отже, вимагає доопрацювання.

Незважаючи на певну солідарність із пропозиціями протестувальників, Мельник усе ж висловлює незгоду із тим, як Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну, а відповідно – і до столиці, де організував сьогоднішній захід.

«Те, як це відбулося, не додає позитиву в першу чергу і нам, і державі, і нашим правоохоронним органам. Все має відбуватись у той спосіб, який визначений законодавством. Ми все рівно повинні відходити від махновщини, тому що це не додає розвитку країни», – стверджує Мельник.

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