У Києві біля Верховної Ради на віче зібралися прихильники Саакашвілі

У Києві на площі Конституції біля будівлі Верховної Ради відбувається віче скликане екс-президентом Грузії, лідером партії «Рух нових сил» Міхеїлом Саакашвілі.

На площі Конституції перебувають кілька сотень людей. На сцені перед присутніми виступають політики, зокрема народні депутати Юрій Дерев’янко, Сергій Лещенко, лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі і Давид Сакварелідзе.

Дерев’янко у своєму виступі наголосив на необхідності схвалення закону про імпічмент президента.

Біля Верховної Ради чергують силовики.

Ввечері 21 жовтня активісти, що кілька днів мітингують під стінами Верховної Ради в Києві, заявили, що оголошують «ультиматум» президентові України Петру Порошенку. За словами активіста на псевдо «Катана», який від імені учасників акції оголосив відповідну заяву, протягом п’яти робочих днів Порошенко має внести на розгляд парламенту законопроекти про імпічмент президента та про Антикорупційний суд.

В Адміністрації президента України поки не коментували цих заяв.

У перший день, коли під Радою почали збиратися активісти, президент заявив, що мирні демонстрації є важливим елементом демократії, і що він з розумінням ставиться до акцій і з повагою до їхніх учасників. 20 жовтня Петро Порошенко зазначив, що організатори акцій показали, що вимоги були «лише димовою завісою, а реальний план їхніх дій – це дестабілізація ситуації».

17 жовтня біля Верховної Ради України розпочалася акція протесту, учасники якої вийшли з вимогами скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і внести зміни до виборчого законодавства. За час акції через сутички постраждали чотири людини, зокрема працівник поліції. Активісти продовжують залишатися під Радою, встановивши намети.