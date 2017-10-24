ДМС: є підстави для видворення Саакашвілі, він ігнорує врегулювання свого правового статусу

Державна міграційна служба України заявляє, що є підстави для видворення з України колишнього президента Грузії, лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі.

Як йдеться в заяві відомства, Саакашвілі ігнорує питання врегулювання свого правового статусу.

У міграційній службі зазначають, що 11 вересня о 9:00 у канцелярію управління ДМС у Львівській області чотири людини, які не пред’явили документів, передали заяву про надання додаткового захисту від імені Саакашвілі, до заяви була долучена копія паспорта громадянина України.

За повідомленням, протягом передбачених законом 30 днів управління ДМС відмовило в розгляді цієї заяви як такої, що подана з порушеннями – заява не встановленого зразка і заява подається особисто або через законного представника.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що ДМС відмовила Саакашвілі у наданні статусу біженця і наразі відсутні «будь-які спеціальні обставини», які могли б унеможливити депортацію або екстрадицію Саакашвілі. Інформації про те, на якій стадії перебуває екстрадиційна перевірка щодо Саакашвілі, видачі якого вимагає Грузія, Луценко не уточнив.

Після цього Міхеїл Саакашвілі повідомив, що Державна міграційна служба України не відповіла на його запит про захист і не надавала йому ніяких документів, які б оскаржували його право перебувати в Україні.

У відповідь на запит Радіо Свобода 2 жовтня у Генпрокуратурі повідомляли, що клопотання компетентних органів Грузії про розшук, взяття під варту і видачу Саакашавілі, яке надійшло до ГПУ 7 вересня 2017 року, направили до Міністерства юстиції України. Мін’юст наразі не надав відповіді на запит Радіо Свобода щодо результатів екстрадиційної перевірки.

Саакашвілі 10 вересня потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю. У липні Міхеїл Саакашвілі указом президента України втратив українське громадянство. Чинність його закордонного паспорта громадянина України після втрати громадянства скасована.

Генпрокурор Юрій Луценко 16 вересня заявив, що Міхеїл Саакашвілі не буде заарештований і екстрадований за порушення порядку під час перетину кордону України, «поки він має посвідку на постійне проживання чи інший документ, який він подав». За словами Саакашвілі, його адвокат подав заяву у міграційну службу України з проханням про захист.