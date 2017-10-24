Генпрокурор: мітингувальники біля Ради готують силовий переворот

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що учасники мітингу біля будівлі Верховної Ради готують силовий переворот у країні, і їх фінансують з-за кордону.

«Право на мирний протест не означає підготовку до силового перевороту, яку затіяла невелика групка людей, близько 150-200 осіб, які, проголосивши себе єдиними праведниками, вимагають від держави робити тільки те, що вони, за підтримки фінансів з-за кордону (і у свій час я це доведу, вони фінансуються з-за кордону), хочуть нав’язати», – сказав він на засіданні Ради регіонального розвитку 24 жовтня в Києві.

Луценко зазначив, що в рамках підготовки до перевороту відбувається закупівля автоматичної нарізної зброї, підготовка схованок зі зброєю.

«Відповідально заявляю: це у них не вийде», – сказав генпрокурор.

17 жовтня кілька тисяч людей вийшли на мітинг біля Верховної Ради України, вимагаючи скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і внести зміни до виборчого законодавства. Зокрема, в акції брали участь «Рух нових сил», «Батьківщина», «Самопоміч», «Громадянська позиція», «Демальянс», «Національний корпус», Автомайдан, Центр протидії корупції, громадський рух «Чесно».

У результаті сутичок під час акції постраждали чотири людини, зокрема працівник поліції. Тоді правоохоронці нікого не затримували. Частина учасників акції залишилася біля парламенту, встановивши намети.

Ввечері 21 жовтня під стінами Верховної Ради в Києві було оголошено про вимоги до президента України. З імпровізованої сцени один із учасників на псевдо «Катана» повідомив, що мітингувальники висувають «ультиматум» Петрові Порошенку: внести на розгляд парламенту закони про імпічмент та Антикорупційний суд. Як зазначили активісти, вони вимагають виконати їхні вимоги протягом 5-ти робочих днів.

Один з організаторів акції, колишній голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі наголошував на мирному характері мітингу.